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高市8選區／老將力抗新秀群

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
國民黨李明璇。記者劉學聖／攝影
國民黨李明璇。記者劉學聖／攝影

高雄市立委第8選區向來是綠營票倉，近年新遷人口讓選民結構出現變化。民進黨籍立委賴瑞隆挾現任優勢力求固守，藍營派出「最美發言人」李明璇直搗黃龍，要翻轉國民黨在第8選區頹勢，兩人在傳統與空戰打法中各擅勝場，是老將、新人對決。

8選區包括前鎮、小港、旗津區向來「綠到出汁」，選民結構綠大於藍，以勞工為主，綠營歷次選舉得票幾乎都有6成，被藍營視為艱困選區。

近年亞洲新灣區、周邊都市計畫區發展遷入白領、年輕外來人口，本屆立委選舉，國民黨派出深耕地方資深議員陳麗娜迎戰賴瑞隆，仍輸賴5萬餘票，李明璇主動求戰要找出8選區「破口」，打場不一樣的選戰。

民進黨賴瑞隆。記者徐如宜／攝影
民進黨賴瑞隆。記者徐如宜／攝影

賴瑞隆2016年從政務官轉戰立委成功，本屆立委連任獲13萬5052票，為高雄最高票，展現基層實力，他問政認真，獲公民監督國會聯盟連14次評選優秀立委，地方服務也扎實，賴指選票是「走」出來的，選區110個里，選前都要掃一遍。

相較賴瑞隆的練達沉穩，李明璇顯得慧黠機敏，還有許多選民無法招架的「甜美笑容」，她的思路、口條俱佳，網路聲量高，社群影響力大，是空戰能手，雖基層組織較弱，但從早到晚勤走市場、深入鄰里備獲肯定，她有信心翻轉。

大林蒲遷村與空汙治理是小港、前鎮居民關心議題。李明璇認為重大政策須站在永續發展及國家利益至上立場，民進黨卻是為選票、利益，她說，空汙治理與能源政策息息相關，政府要做好溝通及妥善照顧責任，更要提出配套及做法。

賴瑞隆表示，大林蒲遷村計畫歷經4次說明會及沿海6里里民大會，總經費從589億元增至近800億元，已要求中央地方合作加速推動，給沿海6里居民更好的生活環境，實現居住正義。

司法改革黨李政憲。本報資料照片
司法改革黨李政憲。本報資料照片

勞動黨湛秀英。圖／湛秀英提供
勞動黨湛秀英。圖／湛秀英提供

第8選區除李明璇與賴瑞隆，還有代表勞動黨的湛秀英、司法改革黨李政憲表態參選，湛是新住民陸配，主張台灣是婆家、大陸是娘家，兩岸是一家；曾參選市議員的李政憲說，以前是公司老闆，被迫害到現在開計程車，訴求「新潮流要倒，台灣才會好！」

高雄市立委第八選區 製表／徐如宜
高雄市立委第八選區 製表／徐如宜

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 賴瑞隆 李明璇 陳麗娜

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