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中市8選區／江啟臣vs.謝志忠 二度對決激戰

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
立委江啟臣（左圖）拚4連霸，端出山城建設，穩紮穩打。台中市議員謝志忠（右圖）2度挑戰立委江啟臣，基層實力強。記者林佩均／攝影
立委江啟臣（左圖）拚4連霸，端出山城建設，穩紮穩打。台中市議員謝志忠（右圖）2度挑戰立委江啟臣，基層實力強。記者林佩均／攝影

中市第八選區立委江啟臣已3連霸，得票逐屆提高，地方看好連任。民進黨提名資深議員謝志忠，兩人2016年曾交手，當時謝只輸1個百分點，綠營看好捲土重來。謝志忠批評江「擋潛艦國防」，但江啟臣主打建設牌，冷處理對手攻擊。

中八選區包含豐原與山城（石岡、東勢、新社與和平），豐原是原台中縣府所在處，蔡英文總統曾在此設籍，政治光譜偏綠；山城整體偏藍，屬於國民黨大本營。江啟臣本屆大贏民進黨對手3.2萬票，但在豐原只拿54%選票，山城區域超過65%。

綠營分析，江啟臣連3屆得票44.8%、49.6%、59.03%，票數從6.9萬成長到9.4萬，被民進黨列為「艱困選區」，不過2016謝志忠曾對上江啟臣，只輸1475票，這次看好「再拚一次」。

藍營認為，2016年國民黨歷經換柱風波，江啟臣守住席次，本屆票數、得票率都衝高，山城得票超過藍營基本盤，長期經營豐原也有成績，獲得中間選民支持。

此區選舉人數約21萬多人，其中20至40歲約占9萬人。江啟臣主打建設牌，近年豐原重大交通建設如東豐快速道復工、國四豐潭段通車等，都讓地方肯定；江臉書常介紹美食，吸引年輕人。

謝志忠綽號「芒果」，深耕地方社團，對時事議題掌握精準；他攻擊江啟臣「阻擋潛艦、國防」，還高掛負面看板，但未在地方擦起火花。地方分析，謝志忠在山城支持度仍待開拓。

豐原山城人口老化、負成長，未來如何發展？江啟臣說，豐原應定位為大台中北都心，透過交通建設與豐原轉運中心，半小時內可到達市區；豐富專案推13年，今年招商亞洲大學打造健康專區，再結合勤益科大與中小企業能量，可提高競爭力。

謝志忠說，爭取捷運延伸到豐原，山城各區要打造特色公園，推動觀光與移居生活；針對老化人口，爭取夜間到宅照顧服務，建立24小時重度失能者支持服務。

台中市立委第八選區 製表／林佩均
台中市立委第八選區 製表／林佩均

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