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北市8選區／王閔生、張其祿夾攻 賴士葆有得拚

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
國民黨現任立委賴士葆盼能成功連任。本報資料照片
國民黨現任立委賴士葆盼能成功連任。本報資料照片

台北市立委第八選區（文山區、南中正區）軍公教、眷村多，版圖藍大於綠，國民黨立委賴士葆遭逢民進黨議員王閔生、民眾黨不分區立委張其祿挑戰，形成「三腳督」局面；王閔生在地經營深、張其祿有民眾黨總統參選人柯文哲人氣加持，各占擅場，賴士葆想完成立委6連霸，不到最後一刻還很難說。

民進黨立委參選人王閔生在地經營深，想翻轉藍營版圖。本報資料照片
民進黨立委參選人王閔生在地經營深，想翻轉藍營版圖。本報資料照片

第八選區是民進黨艱困選區，本屆派出北市前議員、現任僑委會副委員長阮昭雄挑戰賴士葆，但最終僅獲34.99%支持度，仍輸給賴將近3萬票，難以撼動老將的地方實力，民進黨此次推派出生文山區景美地區的3連霸議員王閔生，瞭解文山區民情，也推動包含推動萬隆變電所地下化等政策，盼翻轉鐵藍區版圖。

民眾黨立委參選人張其祿，有民眾黨主席柯文哲加持。本報資料照片
民眾黨立委參選人張其祿，有民眾黨主席柯文哲加持。本報資料照片

民眾黨則著眼去年議員選舉，民眾黨議員張志豪以黑馬之姿當選，讓柯文哲認為這邊大有可為，加上張其祿學者背景出身，深受軍公教喜愛，「藍白合」目前在未定之天，張也可能力拚到底，不僅盼再創黑馬選情，也藉此衝高政黨票。

賴士葆邁向6連霸之路受到挑戰，不過今年已72歲，文山區也多了很多年輕人，恐受世代交替衝擊選票，不過賴地方服務扎實，仍占最大優勢。

大稻埕煙火節吸引59萬人次觀賞，帶動周邊商機，但文山區商圈業者認為，水岸沿岸發展不只有大稻埕，應該擴及各商圈，也成藍綠白交鋒議題。張其祿認為，可以擴及到古亭、公館及水源河岸社區，甚至拓展到文山貓空地區，帶動商圈連線。

王閔生則表示，可將北市分為北中南東四個區域，例如貓空位在山上山景壯闊，還有貓纜、指南宮，更能與動物園連結，這是地理環境周邊所屬優勢。

賴士葆說，包含景美、公館、萬芳等周邊商圈，品質絕不輸其他商圈，現在電商平台發達，很多店家也都因此倒閉，政府應要協助這些攤販轉型改善交通環境，也應定期在個商圈舉辦活動刺激人潮。

台北市立委第八選區 製表╱邱書昱
台北市立委第八選區 製表╱邱書昱

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