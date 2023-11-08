聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣2選區／3人搶竹科票 提天坑解方

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
國民黨立委林思銘爭取連任，獲民進黨創黨元老林光華跨黨支持。記者巫鴻瑋／攝影
國民黨立委林思銘爭取連任，獲民進黨創黨元老林光華跨黨支持。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣立委第二選區國民黨立委林思銘大打政績牌力拚連任，面臨時代力量黨主席、不分區立委王婉諭強勢挑戰，以及民進黨徵召陽明交通大學助理教授曾聖凱角逐。3人各擁專業，對竹科科技選票皆有吸引力，尤其新竹人重視生活品質，「天坑」事件等城市建設議題攻防，格外受選民關注。

第二選區包含竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉與竹北市東區，近年竹北人口爆發增長，加上竹東「外五里」地區發展快速，外來人口大量稀釋傳統選民結構，悄悄鬆動藍營鐵票倉。

本屆立委選舉國民黨林思銘對壘民進黨鄭朝方，林最後僅以2500票、1.55%得票差距驚險勝出，加上鄭朝方去年參選竹北市長，成功擊敗國民黨現任立委林為洲，讓林思銘絲毫不敢大意。竹北競總成立大會上，綠營背景的前縣長林光華、范振宗皆到場，跨黨派力挺，綠營黨內團結面臨考驗。

看準第二選區為數不少的科技選票，時力派出曾任竹科研發工程師的王婉諭應戰，吸引竹科人目光，聲量壓過民進黨的政治素人曾聖凱，也讓該選區罕見形成「藍黃互搏」，綠略顯邊緣化。

林思銘、王婉諭在各項議題攻防不斷，尤其竹北天坑事件受竹科人高度關注，雙方各有見長。林思銘以律師的法律專業，力圖從法規與制度面解決問題，加上現任區域立委優勢及對建築法的了解深入，從中央著力監督內政部全面檢討。

時代力量立委王婉諭投入區域立委選舉，在教育及托育議題上受不少新竹家長期待。記者巫鴻瑋／攝影
時代力量立委王婉諭投入區域立委選舉，在教育及托育議題上受不少新竹家長期待。記者巫鴻瑋／攝影

王婉諭試圖藉揭露建商與地方政府間的利益糾葛，強調自己站在公眾權益發聲，也因為有台大地質系畢業背景，曾會同竹北天坑事件中負責勘驗的技師們共同舉行記者會，要求內政部修法。

民進黨立委參選人曾聖凱勤跑基層，希望讓更多人認識他。記者巫鴻瑋／攝影
民進黨立委參選人曾聖凱勤跑基層，希望讓更多人認識他。記者巫鴻瑋／攝影

反倒具土木專業的曾聖凱，雖同樣點出天坑問題及解方，但欠缺現任立委監督力道與資源，聲量相對較低，不過年輕形象清新仍有優勢。曾聖凱認為，二選區不是只有科技選票，仍然有偏鄉選民的權益不能被忽視，他會著重城鄉發展，全面爭取選民認同。

新竹縣立委第二選區 製表╱巫鴻瑋
新竹縣立委第二選區 製表╱巫鴻瑋

2024選舉 2024立委選舉 2024桃竹苗立委 林思銘 曾聖凱 王婉諭 鄭朝方 范振宗 林為洲

延伸閱讀

公務員離退創新高 立委林思銘擔憂國家體系運作出問題

竹北蘑菇城堡公園「宵禁」爭議 王婉諭批本末倒置

醫師禁登醫療廣告違憲 林思銘、王婉諭提修醫療法保障

王婉諭要打造24H運動公園 林思銘爭取上億經費支持體育

相關新聞

竹縣2選區／3人搶竹科票 提天坑解方

新竹縣立委第二選區國民黨立委林思銘大打政績牌力拚連任，面臨時代力量黨主席、不分區立委王婉諭強勢挑戰，以及民進黨徵召陽明交...

新北8選區／藍綠白三腳督 主攻中和交通

新北市第8選區（中和區76里）現任立委江永昌不選連任，國民黨派前立委張慶忠之子張智倫，民進黨徵召時代力量前發言人吳崢出戰...

北市8選區／王閔生、張其祿夾攻 賴士葆有得拚

台北市立委第八選區（文山區、南中正區）軍公教、眷村多，版圖藍大於綠，國民黨立委賴士葆遭逢民進黨議員王閔生、民眾黨不分區立...

中市8選區／江啟臣vs.謝志忠 二度對決激戰

中市第八選區立委江啟臣已3連霸，得票逐屆提高，地方看好連任。民進黨提名資深議員謝志忠，兩人2016年曾交手，當時謝只輸1...

嘉縣1選區／綠拚連任 藍待定

嘉義縣立委第1選區民進黨蔡易餘爭取3連霸，得票將是他未來角逐縣長的觀察指標，其他參選者未明朗；國民黨嘉義縣黨部主委翁重鈞...

高市8選區／老將力抗新秀群

高雄市立委第8選區向來是綠營票倉，近年新遷人口讓選民結構出現變化。民進黨籍立委賴瑞隆挾現任優勢力求固守，藍營派出「最美發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。