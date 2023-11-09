政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰

2024選戰逐漸白熱化，除了有多組人馬角逐總統大位，立法委員選情也是重中之重，其中政黨票可說是影響往後4年政壇的關鍵。台灣政治長年由國民黨、民進黨主導，小黨想化身關鍵少數，不分區立委遂成兵家必爭之地，其中「4個關鍵數字」成為小黨能否生存的重要指標。

台灣立委選舉制度為「單一選區兩票制」，其中一票投給立委候選人，另一票投給政黨。除了選出73席的區域立委與6席的原民立委，剩下34席不分區立委將依政黨得票率比例分配。

1.政黨得票率達5% 獲不分區席次、下屆總統大選可提名候選人

只要政黨得票率達到5%門檻，便可依得票率比例分配不分區立委席次，而不分區立委因為並非由選民直接選出，4年任期內無法被罷免。此外，政黨票得票率達5%的政黨，將擁有下一屆的總統大選候選人提名資格，無須再透過連署提名總統候選人。

2.政黨得票率達3% 獲每年每票50元政黨補助款

政黨得票率達到3%門檻，該政黨往後4年可獲得每年每票50元的補助款，對於勢力不如藍綠兩黨的小黨而言，若達到3%得票率門檻，每年獲得的補助款可說是政黨經費的一大來源。

其中，親民黨雖然在上屆大選的政黨票獲得3.66%得票率，可每年獲得政黨補助款，但因未達到5%門檻，因此不得直接提名總統候選人。

如今總統、副總統選舉被連署人連署已經開跑，除非宋楚瑜以副手身分投入2024選戰，否則這次大選恐難見到「四年就會出現一次的男人」身影。

3.政黨得票率達2% 可直接提名不分區立委

政黨得票率達到2%門檻，該政黨往後3次立委選舉可直接提名不分區立委。

不分區立委提名條件

1.最近一次總統選舉，該政黨推薦候選人得票率超過2%。

2.最近三次立委選舉，政黨票得票率曾達2%。

3.該政黨現有5名以上立委。

4.當屆選舉，該政黨推薦的區域、原民立委候選人共10名以上。

雖然政黨票得票率2%並非提名不分區立委的唯一途徑，但其他條件對小黨並不友善，最可行的第4項條件，須繳每人20萬元立委選舉保證金，等於該黨繳200萬元換取不分區立委提名參選資格。

4.政黨得票率達1% 政治獻金捐款人可抵稅

個人或企業若有捐款給該政黨，將可於明年報稅時，作為當年度列舉扣除額。

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