國安局：陸配若配合統戰將送辦

民眾黨傳出擬將陸配徐春鶯納入不分區立委提名名單，國安局長蔡明彥昨天表示，國安局對陸配問題的立場與原則非常清楚，政府尊重陸配在台灣的合法活動，但只要有配合對岸統戰，或接受指示在台發展組織等行為，國安局都會蒐集證據，並移送司法機關偵辦處理。

徐春鶯遭副總統賴清德指為「共產黨員」，民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在高雄大學演講表示，徐沒有加入共產黨，賴清德要不要出來道歉？「你們那個趙天麟親中又舔共」，還兼立院外交及國防委員會召委，「國安會秘書長要不要出來查？」

陸委會昨強調，據兩岸條例規定，設籍滿十年後即可登記參選，至於當選任職時，應依法放棄他國國籍。

商品推薦