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國安局：陸配若配合統戰將送辦

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷洪哲政、大陸中心／連線報導
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯。圖／本報資料照
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯。圖／本報資料照

民眾黨傳出擬將陸配徐春鶯納入不分區立委提名名單，國安局長蔡明彥昨天表示，國安局對陸配問題的立場與原則非常清楚，政府尊重陸配在台灣的合法活動，但只要有配合對岸統戰，或接受指示在台發展組織等行為，國安局都會蒐集證據，並移送司法機關偵辦處理。

徐春鶯遭副總統賴清德指為「共產黨員」，民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在高雄大學演講表示，徐沒有加入共產黨，賴清德要不要出來道歉？「你們那個趙天麟親中又舔共」，還兼立院外交及國防委員會召委，「國安會秘書長要不要出來查？」

陸委會昨強調，據兩岸條例規定，設籍滿十年後即可登記參選，至於當選任職時，應依法放棄他國國籍。

2024選舉 2024立委選舉

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