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新北12選區／廖先翔父遭爆停車場違法 限期改善

聯合報／ 記者邱瑞杰葉德正／新北報導
新北市立委第12選區國民黨參選人廖先翔的父親租地經營的停車場，被指占用新台五路下方的公有地。記者邱瑞杰／攝影
新北市立委第12選區國民黨參選人廖先翔的父親租地經營的停車場，被指占用新台五路下方的公有地。記者邱瑞杰／攝影

民進黨立委洪申翰昨辦理會勘，質疑新北市立委第12選區國民黨參選人廖先翔的父視廖正良租地經營停車場不合法，且占用國有地。新北交通局表示，2日已函知廖正良若15天內未提出申設停車場或改善將裁罰。廖先翔說，已向交通局送件，會在國有地界設實體區隔，要求承租人不要停在公有土地。

民進黨發言人張志豪及中央、地方民代昨連番抨擊廖先翔和父親竊佔山坡地保育區蓋豪宅、侵占國有地當停車場。洪申翰和新北市議員戴瑋姍、林秉宥另邀財政部國有財產署、交通部公路局和市府到汐止茄苳路，會勘廖父經營的停車場。

洪申翰說，停車場使用範圍除私有地，新台五路範圍是公路局移轉市府管理的公有地，還有部分茄苳溪畔土地為國產署管理的國有土地。無論公私土地，未申請經營停車場都是違法。

洪申翰認為，廖正良曾任台北縣、新北市議員，廖先翔是現任議員，父子長年擔任民意代表，才有辦法占用國有地、濫用保護地違法經營停車場牟利。

廖先翔表示，父親承租土地經營停車場，超出範圍的棚架已拆除，並請地主申請鑑界，不會占用公有地。停車場設立時有向國稅局申請稅籍資料，依法納稅，沒有向市府申請取得停車場證確有疏失。競選對手賴品妤質疑私有綠地無法申設停車場不是事實，已經向交通局送件。

賴品妤質疑廖家父子拆除山上豪宅是為參選利益，不是為公眾權益，也問「豪宅存在12年間，汐止人用到廖家汙水如何賠罪？」廖先翔反擊說，副總統賴清德萬里老家也沒接管汙水下水道，旁邊是瑪鋉溪，「賴品妤認為賴清德老家也在排放汙水給萬里人飲用嗎？」

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