新北7選區／羅致政秀政績 葉元之藍白合助攻

新北立委7選區（板橋東區）涵蓋61里，現任立委羅致政拚三連霸，強打政績看板，形塑為「板橋最佳代言人」形象。國民黨派現任議員葉元之出馬挑戰，葉空戰能量強，爭取到民眾黨板橋要角吳達偉支持，藍綠陣營除鞏固基本盤，也搶攻中間選票。

板橋區外來人口多，一向被視為「搖擺州」，2008、2012年板橋東區立委由國民黨拿下，2012年羅致政以7萬1207票，小輸國民黨江惠貞2400多票，羅致政敗選後持續深耕基層，2016年再戰，成功翻轉藍綠版圖，2020年羅致政連任之役，遇國民黨女將柯志恩挑戰，當時第三組人馬是網路聞人吳達偉，吳獲2萬多票，最終羅致政以8萬2764票勝出。

國民黨立委參選人葉元之說，板橋需真正會監督政府的立委。記者張曼蘋／攝影

2024呈現藍綠對決態勢，吳達偉日前透過直播表態不參選，願意支持葉元之，被解讀為「藍白合」，如何爭取昔日挺吳選民，成為葉元之的一大挑戰。

葉元之頻對羅致政叫陣，羅通常「冷處理」，也發揮現任優勢勤走基層，他表示，新北停車位嚴重不足，尤其在人口密集板橋鬧區，停車困難不只衝擊交通，更是經濟、公共安全問題。羅力推在公有空間建地下停車場，也爭取前瞻經費，羅致政說，新北是全國得到前瞻計畫建停車場經費最多縣巿。

羅致政強調，前瞻計畫沒有藍綠分別，重點在地方政府有無正視民眾需求，及選區立委是否積極爭取，他協助爭取的7座停車場，3座已蓋好且啟用。下一步要努力的，是改善人行環境，達到「車好停、人好行」目標。

不過，葉元之表示，板橋選民要的不只是停車場與預算補助，選民企盼真正會監督政府的立委，例如民眾關心的社宅進度，蔡英文總統跳票，身為立委應監督而非一味護航，葉也酸「許多停車場建設是政府本來就會做的，卻灌水說成自己爭取的」，選民自有公評。

葉元之還說，羅致政對選新北市長心癢癢，板橋需要更好立委，「就讓羅致政當蔡總統發言人、選市長，讓葉元之來為民發聲、照顧板橋。」

新北市立委第七選區 製表╱張曼蘋

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