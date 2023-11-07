聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市4腳督 藍6連霸議員挑戰綠委

聯合報／ 記者魯永明李宗祐／嘉義報導
民進黨立委王美惠拚連任。記者魯永明／攝影
民進黨立委王美惠拚連任。記者魯永明／攝影

嘉義市立委選區民進黨王美惠拚連任，國民黨提名6連霸資深議員張秀華挑戰，還有無黨籍蔡松益、簡明廉參戰，形成「四腳督」選局，目前仍聚焦藍綠對決。歷來唯獨國民黨市長黃敏惠能吸納綠營選票，張秀華政見緊扣市政，爭取黃敏惠支持者青睞，市議會民進黨團切割王美惠，選戰變數大。

嘉市被稱「民主聖地」，選民結構綠大於藍，2006年、2008年曾當選立委的國民黨江義雄，得票率為51%和46%，2012年江對上民進黨李俊俋仍獲48%多，以非常些微0.29%落敗，凸顯藍營基本盤困境，江義雄落敗後迄今立委皆是綠營奪下。

嘉市立委向來參選者眾，2020年多達8人角逐，包含王美惠在內5名現任議員，投票率衝高76.09%，票數集中藍綠候選人，王美惠囊括8萬333票、得票率50.20%，大贏過國民黨傅大偉5萬3154票、得票率33.22%，王首次選立委就破紀錄高票。

王美惠擁現任優勢，未因不同政黨與市府敵對，也沒忘耕耘基層，但民進黨嘉市黨部主委之爭加深地方綠營矛盾，議會民進黨團公開畫清界線，綠營內訌難解。

國民黨籍嘉市議員張秀華選立委。記者魯永明／攝影
國民黨籍嘉市議員張秀華選立委。記者魯永明／攝影

張秀華去年達成議員6連任，衝出議員全市最高票，展現藍營接班人氣勢，在黨內立委初選勝出，有市長同黨執政優勢，黃也站台輔選力挺，持續號召在野團結。

嘉市獲得前瞻預算30.95億在全台殿後，成為選戰焦點。王美惠說，30.95億是地方提前瞻競爭型計畫所爭取、是補助地方執行情形，她已爭取市府北棟和舊市公所兩處地下停車場2億多補助，還有北排水環境改善等，對嘉市需求會全力以赴。

張秀華指出，黃敏惠率市府團隊正在大建設往前衝，極為需要前瞻預算，她當選會極力爭取，也要求中央兌現承諾全額負擔嘉市鐵路高架化的地方配合款，要爭取興建輕軌等。

嘉義市立委參選人蔡松益。記者魯永明／翻攝
嘉義市立委參選人蔡松益。記者魯永明／翻攝
嘉市立委參選人簡明廉。記者魯永明／翻攝
嘉市立委參選人簡明廉。記者魯永明／翻攝

蔡松益去年因市長延後選舉後未再登記參選，捲土重來選立委；簡明廉曾參選嘉縣立委落敗，遷戶籍以無黨投入競選，兩人持續衝刺。

嘉義市立委選區 製表／魯永明、李宗祐
嘉義市立委選區 製表／魯永明、李宗祐

2024選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

AIT處長孫曉雅拜會黃敏惠相見歡 黃送這件人像紀念品孫笑開心

嘉市前瞻補助全台殿後 議員批中央未全額負擔鐵路高架化不公平

嘉市議員揭發涉性騷學者受聘景觀總顧問 黃敏惠：正視處理

藍營聯合競總熱鬧開箱 綠營王美惠秀教育政績

相關新聞

嘉市4腳督 藍6連霸議員挑戰綠委

嘉義市立委選區民進黨王美惠拚連任，國民黨提名6連霸資深議員張秀華挑戰，還有無黨籍蔡松益、簡明廉參戰，形成「四腳督」選局，...

高市7選區 爭搶客家鄉親支持

高雄市立委第7選區由力拚4連霸的民進黨許智傑對上國民黨議員鍾易仲、無黨籍文衡里長洪啟修。許智傑深耕鳳山、實力雄厚，鍾易仲...

民進黨今晚談不分區沒結果 秘書長：還在討論中

民進黨不分區立委提名委員會今晚舉行會議，秘書長許立明表示，委員針對社會各領域被推薦人士之代表性、適當性等進行充分意見交換...

綠營中央、民代會勘廖先翔父親停車場 洪申翰：一般人辦不到

新北市立委第12選區國民黨參選人廖先翔的父親廖正良，租地經營停車場被指不合法，且占用公有地。民進黨立委洪申翰今邀相關單位...

戴瑋珊指拆屋是演戲 廖先翔：機具將進場拆屋全程錄影

新北市立委第12選區國民黨參選人廖先翔和父親廖正良，昨天雇工搭設鷹架，表示要拆除引發爭議的整棟建物。新北市議員戴瑋珊認為...

陸配參政若當選任公職 陸委會：依法須放棄原國籍

民眾黨不分區立委名單傳聞可能納入陸籍配偶徐春鶯，引發外界議論。陸委會今天強調，據兩岸條例規定，設籍滿10年後即可登記參選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。