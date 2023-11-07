嘉市4腳督 藍6連霸議員挑戰綠委

嘉義市立委選區民進黨王美惠拚連任，國民黨提名6連霸資深議員張秀華挑戰，還有無黨籍蔡松益、簡明廉參戰，形成「四腳督」選局，目前仍聚焦藍綠對決。歷來唯獨國民黨市長黃敏惠能吸納綠營選票，張秀華政見緊扣市政，爭取黃敏惠支持者青睞，市議會民進黨團切割王美惠，選戰變數大。

嘉市被稱「民主聖地」，選民結構綠大於藍，2006年、2008年曾當選立委的國民黨江義雄，得票率為51%和46%，2012年江對上民進黨李俊俋仍獲48%多，以非常些微0.29%落敗，凸顯藍營基本盤困境，江義雄落敗後迄今立委皆是綠營奪下。

嘉市立委向來參選者眾，2020年多達8人角逐，包含王美惠在內5名現任議員，投票率衝高76.09%，票數集中藍綠候選人，王美惠囊括8萬333票、得票率50.20%，大贏過國民黨傅大偉5萬3154票、得票率33.22%，王首次選立委就破紀錄高票。

王美惠擁現任優勢，未因不同政黨與市府敵對，也沒忘耕耘基層，但民進黨嘉市黨部主委之爭加深地方綠營矛盾，議會民進黨團公開畫清界線，綠營內訌難解。

國民黨籍嘉市議員張秀華選立委。記者魯永明／攝影

張秀華去年達成議員6連任，衝出議員全市最高票，展現藍營接班人氣勢，在黨內立委初選勝出，有市長同黨執政優勢，黃也站台輔選力挺，持續號召在野團結。

嘉市獲得前瞻預算30.95億在全台殿後，成為選戰焦點。王美惠說，30.95億是地方提前瞻競爭型計畫所爭取、是補助地方執行情形，她已爭取市府北棟和舊市公所兩處地下停車場2億多補助，還有北排水環境改善等，對嘉市需求會全力以赴。

張秀華指出，黃敏惠率市府團隊正在大建設往前衝，極為需要前瞻預算，她當選會極力爭取，也要求中央兌現承諾全額負擔嘉市鐵路高架化的地方配合款，要爭取興建輕軌等。

嘉義市立委參選人蔡松益。記者魯永明／翻攝 嘉市立委參選人簡明廉。記者魯永明／翻攝

蔡松益去年因市長延後選舉後未再登記參選，捲土重來選立委；簡明廉曾參選嘉縣立委落敗，遷戶籍以無黨投入競選，兩人持續衝刺。

嘉義市立委選區 製表／魯永明、李宗祐

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