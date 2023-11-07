竹縣1選區／4個女人戰爭 聚焦環保
新竹縣第1選區國民黨立委林為洲交棒前立委徐欣瑩參選，徐曾拿下全國立委最高票，民進黨徵召湖口鄉代會主席詹益祿的女兒詹紀緹對戰，綠黨前議員余筱菁也來勢洶洶，加上去年曾參選湖口鄉長的無黨籍戴翊如，形成「4個女人的戰爭」。當地垃圾去化、水汙等爭議不斷，如何守護家園環境成為選戰焦點。
第1選區包括新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉及竹北市西區12里，長期被視為藍營鐵票倉，本屆立委選舉，林為洲囊括近5成得票率擊敗民進黨籍周江杰。接棒的徐欣瑩在竹北、新豐經營許久，2012年曾獲國民黨提名，以全國第一高票當選立委，這次再獲藍營、宗親力量支持，基本盤穩固。
藍營長期執政雖看似難以突破，但近年接連發生新豐掩埋場自燃、鳳山溪水汙染，還有湖口生命園區案都引來居民怨聲載道，余筱菁憑藉這波反對聲量發起罷免楊文科行動，收割不少「賭爛票」。
詹紀緹初試啼聲參選，靠著父親影響力積極動員組織、布局陸戰，並以清新形象爭取中間選民認同，趁環境議題發酵找來綠委邱泰源、洪申翰關心汙染，也北上開記者會拉高空戰知名度。她認為，新豐掩埋場自燃根本問題就是垃圾量爆增，應協調鄰近縣市增加垃圾處理量，至於鳳山溪水汙染除了加裝監測儀器、監視器外，也應要求沿岸業者專管專排、專案輔導遷移。
至於余筱菁參選本屆立委失利再捲土重來，她提出未來新建的焚化廠，每天要讓出100公噸供給縣內焚燒、3年完成垃圾去化。至於鳳山溪汙染除了裝設檢測機器外，也要規畫廢水處理場，並修法提高相關罰則，全面遏止汙染。
徐欣瑩主張進入立院將修正焚化爐跨縣市調度作法，並增加火災監測、預警設備，防堵垃圾自燃，也要提高關西、新埔自來水普及率、監督河川不受汙染，才能保障飲水安全。
戴翊如去年參選湖口鄉長儘管失利卻多了信心，她希望給鄉親不一樣的選擇。
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