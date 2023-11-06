高市6選區 三腳督廝殺 空降話題添變數

高雄市第6選區是目前立委選戰最大爆點，民進黨現任立委趙天麟因桃色風波放棄連任，民進黨改提名議員黃捷跨區參選，國民黨參選人陳美雅深耕多年、喜樂島聯盟主席郭倍宏來勢洶洶，戰局充滿變數。黃捷「空降」一度引發綠基層反彈，但高雄市長陳其邁背書力挺，陳美雅則預言黃捷必敗，因為「民心思變」。

高雄市立委第6選區涵蓋鼓山、鹽埕、前金、新興及苓雅區61里，選區知識分子、經濟選民多，結構偏綠，趙天麟本屆以12萬8072票、過半得票率贏陳美雅3萬餘票，然桃色風暴後中央徵召黃捷空降，地方反彈不小。

黃捷上屆高雄市議員選舉代表時代力量順利當選，因對前市長韓國瑜「翻白眼」一戰成名，但藍營發動「罷捷」未過；本屆以無黨籍參選鳳山區議員更拿下2萬7744最高票，如今帶職跨區參選，地方椿腳動員能量是黃隱憂。

國民黨陳美雅。記者徐如宜／攝影

陳美雅有日本明治大學法律學士、早稻田大學法律碩士和博士學位，去年議員選舉拿下選區最高2萬5640票，原被黨內寄予厚望挑戰趙天麟，主要對手換成黃捷後，她更信心滿滿說「絕對勝選」。

喜樂島聯盟郭倍宏。記者卜敏正／攝影

郭倍宏為留美土木工程碩、博士，是民視前董事長，長期推動台灣獨立建國運動。郭除致力推動「台灣建國」，更強調做對的事，他日前轟黃捷當年批韓國瑜落跑，而今迴力鏢打向自己，籲黃先辭議員、再選立委。

高雄房價逐年高漲，郭倍宏說，台灣土地成本太貴，政府社會住宅政策錯誤，應提供公有土地讓民間興建更多青年住宅，每個人在50歲前應該都有購買1次青年住宅機會，唯有自購房屋才能存房、存錢。

陳美雅指出，民進黨政府造成房價高漲、年輕人買不起房，此區完工社宅屈指可數，應活化使用公有閒置土地，興建更多社宅，滿足年輕人基本住的需求，才能放心打拚事業。

黃捷說，6選區已有完工的大同、凱旋社宅，以及施工中的七賢社宅，她未來在中央會優先盤點公有土地，結合托育、日照等複合式功能，成為完整小生活圈。 高雄市立委第六選區 製表／卜敏正 圖／聯合報提供

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