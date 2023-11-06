聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／嚴以律人 寬以待己 賴清德雙標能服眾？

聯合報／ 本報記者鄭媁
民進黨總統參選人賴清德。圖／賴清德競選辦公室提供
民進黨總統參選人賴清德。圖／賴清德競選辦公室提供

民眾黨不分區立委名單考慮列入陸籍配偶徐春鶯，掀起政壇攻防，就連民進黨總統參選人賴清德先前也公開指稱徐是共產黨員。徐春鶯昨天親上火線，單挑賴清德「有證據嗎」；賴辦卻把問題甩鍋回民眾黨，對照先前賴的嚴厲指控，已可見其心虛。

賴清德在政治意識形態上「嚴以律人」，對自家違建爭議卻「寬以待己」，也為民進黨的雙標再添一樁。

賴清德昨在專訪中坦言，民進黨內出現一些問題讓民眾失望，包括初選激烈、性平與趙天麟等事件，導致近期民調下滑；另一方面，卻在造勢場合瘋狂形塑「國民黨立委馬文君加上民眾黨徐春鶯」危及國安的負面印象，試圖將選戰主軸拉回民進黨擅長的「反中」牌。

賴清德前天更一度哽咽提及老家違建爭議，強調他和國民黨立委參選人廖先翔、前立委顏寬恒，以及民眾黨總統參選人柯文哲家中違建都不一樣。然而，縱使違建態樣不同，但外界質疑賴家的違建，是指二○○三年家人翻修後的房屋，且先前曾表明都有繳納房屋稅，如今卻被爆出新北市政府尚未收到繳稅證明文件。面對外界質疑說謊，賴清德卻又說，完全尊重新北市政府的判斷，「如果應該要繳什麼樣的錢、補什麼樣的程序，我完全配合」。

兩相對照，顏寬恒、柯文哲及廖先翔家中違建，都已先後拆除或拆除中，只有賴家不動如山，這難道就是賴清德口中的「不一樣」？民進黨的雙標案例，早已不勝枚舉。賴清德既然提到，父親留給他最大的資產是貧窮，面對違建爭議，若顯得戀棧，如何感動人民？

2024選舉 2024立委選舉 民眾黨 徐春鶯 顏寬恒 賴清德 廖先翔 選情評論

延伸閱讀

賴清德：希望新北市對礦區通案處理 給居民一個機會

賴清德：我當總統 兩岸發生戰爭機率最低

賴清德哽咽不拆違建 廖偉翔酸「賴皮鬼」：格局不如廖先翔

吳沛憶競總成立 賴清德於龍山寺前相約民眾投民進黨

相關新聞

新北6選區 張宏陸3戰林國春 蘇、侯另類交鋒

新北市立委第6選區（板橋西區）呈現藍綠對決，民進黨立委張宏陸第三度遭逢國民黨議員林國春挑戰。張宏陸是行政院前院長蘇貞昌子...

桃園6選區 藍白競爭綠禮讓 三腳督激戰

桃園市立委第6選區「三腳督」，無黨籍立委趙正宇獲民進黨禮讓，這次挑戰三連霸；國民黨黃國園黨部副主委邱若華是議長邱奕勝姪女...

中六選區 藍綠年輕議員對決

台中市立委第6選區為中西東南區，退出民進黨的立委黃國書因「線民案」不連任，由藍綠年輕議員羅廷瑋、江肇國對決。兩人各有地盤...

南市6選區 三腳督 綠票倉未必鐵板

台南立委第6選區「三腳督」，民進黨立委王定宇尋求3連霸，面臨「雙陳」夾擊，國民黨不分區立委陳以信、「最強里長」陳永和參戰...

高市6選區 三腳督廝殺 空降話題添變數

高雄市第6選區是目前立委選戰最大爆點，民進黨現任立委趙天麟因桃色風波放棄連任，民進黨改提名議員黃捷跨區參選，國民黨參選人...

觀察站／嚴以律人 寬以待己 賴清德雙標能服眾？

民眾黨不分區立委名單考慮列入陸籍配偶徐春鶯，掀起政壇攻防，就連民進黨總統參選人賴清德先前也公開指稱徐是共產黨員。徐春鶯昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。