廖先翔拆農舍 喊話賴清德「別比我漏氣」

新北市立委第十二選區國民黨參選人廖先翔的父親廖正良被控在農牧、林業用地上蓋農舍，綠營猛攻廖家是「汐止土霸王」。廖家考量申請合法化耗費時日，昨天雇工搭設鷹架，將把整棟拆除，不讓房子成為對手的「提款機」。

廖先翔並喊話也有違建爭議的民進黨總統參選人賴清德「不要比我漏氣」，賴清德昨回應，再多魚目混珠的話語，也沒有辦法改變一個事實，就是一間修建過的礦工工寮，跟利用特權違法侵占國有土地所興建的龐大豪宅完全不一樣。

賴清德前天稱他家的違建和廖先翔、顏寬恒家的違建不一樣，顏寬恒昨回嗆，民進黨的雙標聞名全台，「他們的違章和別人不一樣、收賄收的不一樣、詐騙集團騙的不一樣」，就連護航高端弊案都可以說是支持本土產業，所有腐敗事跡校正回歸之後，都成為善事一樁，賴清德和民進黨可以繼續硬拗，台灣人民眼睛很雪亮。

賴清德前天哽咽說，他出生新北萬里礦區，父親因礦坑意外過世，由母親扛起家中重擔，每當颱風過後還要去把被吹飛的屋頂撿回，這和廖先翔的違建不一樣；廖先翔與父親廖正良是占用百坪國有地，與顏寬恒家族一樣。賴談到童年成長在貧困環境，老家是「破洞的工寮」，礦工的家在幾十年前都是礦主所有，年久失修會漏雨，不得不修建。

但民眾黨總統參選人柯文哲妻子陳佩琪昨受訪表示，那個年代很多人都是窮過來的，生活都很不好，「貧窮應該跟違建沒什麼關係啦」，法律怎麼規定就怎麼做才對。

賴清德昨天再強調，他家的房子跟礦區內的每一間房子都一樣，都有年久失修的修建必要，未來應該要怎麼處理，就尊重主管機關的決定，該怎麼做就怎麼做。他說，這間房子沒有特權，也不希望被當作特例來看待，更希望新北市府能就瑞芳、萬里等其他礦區，所有礦工所居住的住宅一併處理。

廖正良約廿年前開始在汐止區東山路山上老家土地興建農舍。新北市政府日前會勘後，認定建物位在山坡地保育區農牧、林業用地，建物有部分用地未作農業使用，違反區域計畫法，卅日內不改善將開罰六萬元。廖先翔表示，昨已請廠商搭設鷹架，鷹架搭好後，會用最快速度拆屋。

新北市府 追繳賴老家地價稅

【記者葉德正／新北報導】副總統、民進黨總統參選人賴清德老家違建爭議延燒，新北市府上周再度發文給屋主賴清德之子請他說明目前房屋使用情形，並提供相關繳稅證明，地政局副局長汪禮國表示，目前屋主尚未回應，會持續追蹤；另目前房屋是否有做礦業使用，新北市府也再請經濟部礦務中心回覆，希望能盡速取得回應以便後續處理。

對於賴清德老家查無房屋稅稅籍資料，新北市財政局長陳榮貴表示，市府根據最新資料，已寄單追繳該戶過去五年地價稅，當初有請屋主也就是賴清德的兒子提出繳納房屋稅的證明，目前尚未收到。

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