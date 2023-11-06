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中六選區 藍綠年輕議員對決

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
國民黨台中市第六選區立委參選人羅廷瑋。圖／羅廷瑋提供
國民黨台中市第六選區立委參選人羅廷瑋。圖／羅廷瑋提供

台中市立委第6選區為中西東南區，退出民進黨的立委黃國書因「線民案」不連任，由藍綠年輕議員羅廷瑋江肇國對決。兩人各有地盤實力，黃國書沉寂數月後，近期大動作輔選江肇國，羅廷瑋則獲台中市長盧秀燕力挺，藍綠對決白熱化。

中6選區自從2012年現任總統府秘書長林佳龍搶下立委席次後，黃國書2015年補選接棒當選，2016、2020年黃都高票連任，今年初因線民案宣布不再競選連任。綠營初選激烈，由江肇國出線，藍營初選卻無人登記，最後徵召羅廷瑋角逐。

民進黨台中市第六選區立委參選人江肇國。圖／江肇國提供
民進黨台中市第六選區立委參選人江肇國。圖／江肇國提供

江肇國連任3屆議員，曾任陳其邁國會助理，論述力強、問政犀利。不過，黃國書支持者能否轉移挺江是關鍵，8月江肇國誓師大會上黃國書站台，近期大動作陪掃街，試圖消弭黨內裂痕。

羅廷瑋去年以最高票當選東南區議員，勤跑基層擅長空戰，花美男顏值、身段軟，特別受到婆婆媽媽粉絲歡迎；羅廷瑋除盧秀燕力挺，民眾黨部主委江和樹也公開支持，還與民眾黨立委參選人蔡壁如合體直播，跨區合作爭取「藍白合」選票。

中6選區這席藍綠都志在必得，但江肇國有民進黨中央執政不佳的壓力，羅廷瑋得面對黨內資深議員李中反彈；上周綠營指控羅「買保險」，為鴻海創辦人郭台銘拚連署，藍營反控江自導自演，還拉攏前綠營人士支持，打得火花四射。

中6位於台中舊城區，昔日中市府所在地、國定古蹟台中州廳在此。如何再造？羅廷瑋說，舊城區人口流失、停車困難，建築老舊、有公安疑慮等，需要捷運藍線改善交通，帶動老屋更新；推動都市更新，以容積獎勵等回饋機制來帶動投資。

江肇國說，中西區閒置土地少，應制定整體活化計畫；東南區國有地多，可招商帶動發展；鐵路高架化後，舊城區已完成縫合，都應視為整體發展區域，透過捷運、商場投資來帶動。

台中市立委第六選區 製表／余采瀅
台中市立委第六選區 製表／余采瀅

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