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南市6選區 三腳督 綠票倉未必鐵板

聯合報／ 記者李文德／台南報導
民進黨王定宇。記者李文德／攝影
民進黨王定宇。記者李文德／攝影

台南立委第6選區「三腳督」，民進黨立委王定宇尋求3連霸，面臨「雙陳」夾擊，國民黨不分區立委陳以信、「最強里長」陳永和參戰，此選區雖是長年綠營票倉，但去年縣市長選舉，國民黨在歸仁、關廟得票逼近民進黨，陳永和曾「越級」選市長累積聲量，吸引不少中間選票，三強對戰，綠營票倉未必鐵板一塊。

第6選區有被稱為「南關線」的仁德、歸仁、關廟、龍崎區，另還有東區29里，其中東區、仁德、歸仁人口最多為主要票倉，南關區長年綠大於藍，不過東區選民結構藍略大於綠，南關線10幾年立委都是綠營勝出。

2016年王定宇首度投入此區立委初選，當時選區範圍南關線加上永康區，王衝出72%得票率，2020年調整成現行選區的首次選舉，王對上國民黨前黨主席洪秀柱，王拿下58.86%得票率，洪則獲36.54%。

不過，去年九合一大選市長部分，國民黨謝龍介在東區比民進黨黃偉哲贏2920票，藍綠在歸仁、關廟選票差距也只有1千多票，且南關線議員為3名綠營、2名泛藍，也讓外界認為綠營在這區並非無法撼動。

王定宇擁現任優勢，也積極推動地方建設，且常上政論節目具知名度；陳以信以「歸仁子弟」返鄉參選，學經歷亮眼、擅於空戰常猛攻執政黨；陳永和因反對龍崎掩埋場成名，2018年選市長獲近12萬票第3高，在環保議題受肯定。

歸仁區近年來重大建設不斷推動，有沙崙綠能科技示範場域，成大沙崙醫療服務與創新園區將動土，三井OUTLET也進駐，未來發展受矚目。王定宇說，中央級研發單位先後進駐，還有工業、醫療單位陸續動工，勢必產生外溢效應，原目標完成將讓此區成為南台灣新科技廊帶。

國民黨陳以信。記者李文德／攝影
國民黨陳以信。記者李文德／攝影

陳以信主張遷建歸仁航特部機場，因周邊土地限建或限高，影響歸仁發展甚鉅，對南台灣科技產業發展成阻礙，成功遷建可讓歸仁土地重劃，促進地方經濟發展。

無黨籍陳永和。記者李文德／攝影
無黨籍陳永和。記者李文德／攝影

陳永和表示，該地具觀光潛力，如港墘農場可作多功能森林遊樂區，再串聯台86與182線雙線的旅遊廊帶，建構文化休憩新廊道，活絡在地觀光產業。

台南市立委第六選區 製表/ 李文德 圖／聯合報提供
台南市立委第六選區 製表/ 李文德 圖／聯合報提供

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