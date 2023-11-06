蔡英文讚蘇巧慧政績 藍批忽略新北市府角色

新北第5選區民進黨立委蘇巧慧拚三連霸，昨成立與總統參選人賴清德聯合競總，蔡英文總統到場相挺，大讚蘇巧慧問政成績亮眼，還說身為台大法律系學姊，很有資格稱讚學妹。蔡細數近年鶯歌改變大，包含三鶯大橋等交通建設，長者到鶯歌車站搭火車有手扶梯可用，這些都是蘇巧慧爭取的，捷運三鶯線也將於2025年完工。藍營質疑，府院黨輔選大內宣攬功，刻意忽略市府角色，相當不厚道。

蘇巧慧的對手、國民黨新北市議員洪佳君說，「貪汙是貪汙、做事是做事」，民進黨雞蛋、口罩、疫苗等爭議，本來該查就要查，很多建設是地方政府及民代攜手努力，不是一個人功勞，很多時候地方想向中央爭取多點支持，最後都無疾而終。

賴蘇競總成立大會昨在鶯歌建國國小舉行，蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、總統府秘書長林佳龍助陣，一早擠滿超過5000人，場面盛大。2023亞運金牌選手林郁婷到場力挺，感謝蘇巧慧為選手爭取資源，情緒激動幾度暫停發言。

蔡英文說，鶯歌近年改變看得見，包含三鶯大橋等交通建設，「今天來現場車程一下下就到，鶯歌不再遠了」。長者到鶯歌車站搭車不必再爬樓梯，有手扶梯讓環境更友善，這些都是蘇巧慧爭取的。蔡還說，國家培訓金牌選手，蘇巧慧就是民進黨的金牌選手，問政、提案有深度，身為台大法律系學姊，「我應該有資格稱讚她啦！」

國民黨新北市議員洪佳君（右）投入2024一役，挑戰民進黨立委蘇巧慧。圖／洪佳君提供

不過，新北市副市長朱惕之說，很多計畫需要中央、地方合作才能加速前進，地方規畫，再向中央爭取經費造福百姓，國家是一體的，第一線公務員直接面對問題和壓力，地方政府角色很關鍵，希望中央多同理第一線公務員心情，多激勵士氣。

對府院黨官員下鄉輔選，致詞時忽略市府角色，朱惕之直言「很無奈」，他覺得最委屈是在第一線默默付出的公務員，三鶯大橋能達陣，前期重點是新北市先完成三鶯二橋，市府對新北美術館著力也很深，市長侯友宜力推三鶯文創整合計畫，都有具體成果，地方也有感。

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