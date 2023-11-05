王醒之成立競總 力爭公共議題討論

「盼促進民眾對公共議題的討論，改善基隆如交通、缺乏預算等議題！」無黨籍立委候選人王醒之5日成立競選總部，他的家人還罕見現身支持，讓王醒之忍不住哽咽，感念他們在背後的付出。他也分享自己與父親、前民進黨立委王拓的互動說，民生議題應超越政黨紛爭推動，才能讓社會更進步。

公共事務超越立場

現場吸引超過4百位民眾與會，活動先有快樂樂團的薩克斯風演出，再有舞團帶來街舞表演，與會民眾也跟著手舞足蹈，氣氛非常歡樂。包括基隆市議員陳冠羽、暖暖區過港里、中山區中山里的里長，時代力量基隆黨部主委陳愷閎，還有許多社運組織，包括珍愛藻礁的發起人潘忠政等人都熱情捧場。

王醒之致詞時說，他並沒有動員，只有在網路上單純邀請，沒想到現場來這麼多人，「如果400張椅子不夠，實在是不好意思，」他強調，雖然沒有動員，但還是有那麼多人願意到場支持，代表很多民眾都希望能更參與公共事務，這是可以超越意識形態的鬥爭的，不分藍綠、統獨。

分享與父親互動回憶

他也將自己的母親、太太、兒子與女兒請上台，並哽咽說，很感謝家人們的成全，過去他父親王拓參政時就非常辛苦，王拓因美麗島入獄時，沒有人敢跟在台電工作的母親講話，而今家人的成全，讓他可以繼續追求政治理想。王醒之也說，參選至今做最多的是街頭宣講，就是希望促進更多的討論。

「我在行政院抗爭、被時任行政院長游錫堃控告時，我父親還是民進黨立院黨團總召！」王醒之說，他因為在行政院前抗爭，入獄55天，還因將行政院大門推倒，被控告毀損公物；王拓在出國訪問前看到兒子上了報紙頭版，差點嚇到跌落飛機，但王拓回國與他溝通後，也贊同他的想法，甚至在立法院跟著質詢健保藥價黑洞的議題。

支持生態立委

王醒之坦言，他與父親感情非常深厚，王拓雖已離世7年，但他還沒完全走出來。他說父親曾形容他是「最頭痛的驕傲」，而從他與父親的互動也可以發現，很多議題是可以超越意識形態的紛爭，因此他參選不只是要追求當選立委，目的是改善基隆在環境、居住、交通與預算等議題，促進公共討論。

「比藍色還要藍的是海洋藍，比綠色更綠的是生態綠！」蠻野心足生態協會創辦人文魯彬說，王醒之可以為民眾、生物、海洋與森林發言，且如今政府要對基隆海岸做好糟糕的事情（四接），希望民眾能將王醒之送到國會，現場民眾都高喊「王醒之，凍蒜！」「王醒之，進國會！」

「修正《財政收支劃分法》能擴大基隆財政收入！」王醒之受訪時強調，基隆要改善道路品質、增設人行道，就連基本的公園維護都沒有錢，而且基隆的公車大多是採購其他縣市不要的二手車，也沒有預算提升營養午餐品質，沒有人願意當二等公民，因此希望基隆民眾能支持他進入立院，修法以增加基隆收入。

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