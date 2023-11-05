藍白合破局？民眾黨不排除再提區域立委
藍白合狀況未明，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊透露，柯文哲本周將跟副手拍照，外界解讀是否代表藍白合破局？黃昨天表示，柯文哲已經提出全民調誤差範圍禮讓方案，會遵守承諾，但時間緊迫，她還是要準備所有可能的備案，至於柯的副手人選，她目前也不知道是誰。
黃珊珊昨天在臉書表示，本來預定十一月初總部啟用亮相，總部背板應該要有正副總統參選人合照，所以一開始希望藍白合不合能在十月底有個結果，後來沒有結果，只能放柯文哲的獨照。
藍白合與否牽動民眾黨選舉策略，民眾黨內部定調，即便藍白合，立委選舉部分，已提名的區域立委參選人，不可能撤銷提名，藍綠皆提名選區就各自努力，沒有重疊的選區則互相支援合作。若藍白合破局，民眾黨不排除再提區域立委人選。
知情人士透露，柯文哲有準備一些人選，選才方面除號召有知名度的專家學者，也可能從現成人選下手，如以無黨籍參選的立委蘇震清兒子蘇孟淳、苗栗縣前縣長徐耀昌等，且這些人選未必要掛民眾黨籍，可用無黨籍身分參選，民眾黨會給予支持。黨內人士分析，柯文哲跟民眾黨最欠缺的就是陸軍的組織動員，民眾黨區域提名策略又採取精兵策略，柯能輔選站台有限，若能拉攏有地方實力且自備糧草的人參選，對柯選情與民眾黨發展都有幫助。
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