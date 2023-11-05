高市第五選區 李昆澤、黃柏霖 政治家族3度對決

民進黨李昆澤。記者王勇超／攝影

高雄市立委第5選區藍綠PK，國民黨6連霸市議員黃柏霖第三度挑戰民進黨立委李昆澤，黃柏霖家族3代在高雄從政、組織綿密，李昆澤是高雄市前市長陳菊外甥，兩人拚搏不僅是藍綠對決，更被視為政治家族之爭。針對高雄輕軌影響三民區商家生計，均呼籲市府延長減免稅優惠。

高雄5選區包括三民區全區，加上苓雅區安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里等8里，2020年總統大選及2022年高雄市長選舉，綠營都拿下過半選票，選民結構綠大於藍。

黃柏霖與李昆澤3度對戰，前2戰黃柏霖分別以2萬7千餘票及3萬餘票差距敗北，2020年立委選舉，李昆澤拿下12萬3239票，黃柏霖9萬2220票，由於下屆民眾黨未提名，「藍白合」氛圍有助黃柏霖聲勢。

黃、李對決看似藍綠之爭，但地方認為更像政治家族拚搏，黃柏霖祖父黃正忠曾是高雄市議員，叔叔黃啟川是前議長，嬸嬸是前立委侯彩鳳，堂妹也是市議員黃香菽。

黃柏霖長期推動科學基礎教育，2022年市議員選舉以2萬4503票奪本區最高票，成6連霸議員，黃香菽也拿1萬8003票當選，家族實力不可小覷。

李昆澤出身基層勞工，是前高雄市長、現任監察院院長陳菊外甥，2004年首次當選立委，2008年連任失利就是敗給侯彩鳳，2012年捲土重來擊敗侯彩鳳，自此重返國會3連任至今，被視為菊派高雄代表性人物，從政後捍衛基層勞工權益，政績是連任最大籌碼。

高雄輕軌年底將成圓，由於大順路段工程自去年12月起造成三民區進入交通黑暗期。黃柏霖不滿指出，大順路多路段不能停車，造成商圈沒落，「租、售一大堆」，市政府應研議降低稅金、補貼受影響商家。

李昆澤說，輕軌成圓對高雄未來發展很重要，施工期間市府主動減免周邊店家房屋稅、地價稅及營業稅，相關復甦可能沒辦法那麼快，希望繼續延長優惠期。 高雄市立委第五選區 製表／王勇超

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