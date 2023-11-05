綠自我評估 國會拚過半還差7席
民進黨衝刺立委選戰，據了解，黨內最近完成全國區域立委民調，畫分「新人」與「現任立委」兩大族群，並依民調拉鋸程度分為優勢選區、激戰選區與落後選區。目前民調居領先約為卅八席，若初估不分區可獲十二席計算，總席次約為五十席，距離國會單獨過半尚差約七席。
民進黨人士表示，現階段選情態勢呈現「南部尚且穩定、中北部要再加強」。濁水溪以南，包括雲林縣、嘉義縣市、台南、高雄與屏東縣，除高雄第六選區黃捷因臨時上陣尚無民調外，僅有高雄第三選區李柏毅與屏東第二選區徐富癸選情膠著。
中台灣的選情則警訊浮現，多個選區被列為激戰區。民進黨人士指出，台中第二選區林靜儀目前民調仍小幅領先國民黨顏寬恒，對綠營是劑強心針；但放眼整體中台灣卻沒樂觀本錢，包括台中第五選區莊競程、南投第二選區蔡培慧黨內民調皆告急。
民進黨人士說，桃竹苗堪稱狀況最緊繃縣市，桃園現任三席立委鄭運鵬、黃世杰、趙正宇，皆被列入激戰選區，稍有不慎不無可能全軍覆沒；竹苗藍大於綠基本結構大致不變，較有機會一搏的僅有新竹市的林志潔。
北台灣部分，宜蘭陳俊宇、基隆鄭文婷和新北第十二選區賴品妤，是三個可能「綠地變藍天」的激戰區。雙北幾個原被認為相當艱困的選區，小將表現並不差，例如北市第六選區苗博雅、新北第八選區吳崢，和對手差距都在十個百分點內，列入激戰選區。最受矚目的北市第四選區，黨內人士直言，以現在民調來看，若綠營不整合，高嘉瑜出局幾乎已成定數。
民進黨人士表示，目前高達十四席現任立委選區的選情陷入膠著，未來會針對激戰選區投入人力、資源。黨內人士舉例，南投第一選區蔡銘軒對陣國民黨馬文君，原本是標準落後選區，但在潛艦洩密案發酵下，已拉回到激戰區，再加把勁就有機會拿下。又如近日黨中央結合立法院黨團發起「搶救品妤大兵作戰」，砲火集中國民黨對手廖先翔家族土地爭議，可望如法炮製，國會過半仍有希望。
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