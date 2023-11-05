綠自我評估 國會拚過半還差7席

台中第二選區民進黨立委參選人林靜儀雖民調小幅領先國民黨參選人顏寬恒（圖），但民進黨中台灣選情仍多處告急。本報資料照片

民進黨衝刺立委選戰，據了解，黨內最近完成全國區域立委民調，畫分「新人」與「現任立委」兩大族群，並依民調拉鋸程度分為優勢選區、激戰選區與落後選區。目前民調居領先約為卅八席，若初估不分區可獲十二席計算，總席次約為五十席，距離國會單獨過半尚差約七席。

民進黨人士表示，現階段選情態勢呈現「南部尚且穩定、中北部要再加強」。濁水溪以南，包括雲林縣、嘉義縣市、台南、高雄與屏東縣，除高雄第六選區黃捷因臨時上陣尚無民調外，僅有高雄第三選區李柏毅與屏東第二選區徐富癸選情膠著。

中台灣的選情則警訊浮現，多個選區被列為激戰區。民進黨人士指出，台中第二選區林靜儀目前民調仍小幅領先國民黨顏寬恒，對綠營是劑強心針；但放眼整體中台灣卻沒樂觀本錢，包括台中第五選區莊競程、南投第二選區蔡培慧黨內民調皆告急。

民進黨人士說，桃竹苗堪稱狀況最緊繃縣市，桃園現任三席立委鄭運鵬、黃世杰、趙正宇，皆被列入激戰選區，稍有不慎不無可能全軍覆沒；竹苗藍大於綠基本結構大致不變，較有機會一搏的僅有新竹市的林志潔。

北台灣部分，宜蘭陳俊宇、基隆鄭文婷和新北第十二選區賴品妤，是三個可能「綠地變藍天」的激戰區。雙北幾個原被認為相當艱困的選區，小將表現並不差，例如北市第六選區苗博雅、新北第八選區吳崢，和對手差距都在十個百分點內，列入激戰選區。最受矚目的北市第四選區，黨內人士直言，以現在民調來看，若綠營不整合，高嘉瑜出局幾乎已成定數。

民進黨人士表示，目前高達十四席現任立委選區的選情陷入膠著，未來會針對激戰選區投入人力、資源。黨內人士舉例，南投第一選區蔡銘軒對陣國民黨馬文君，原本是標準落後選區，但在潛艦洩密案發酵下，已拉回到激戰區，再加把勁就有機會拿下。又如近日黨中央結合立法院黨團發起「搶救品妤大兵作戰」，砲火集中國民黨對手廖先翔家族土地爭議，可望如法炮製，國會過半仍有希望。

商品推薦