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南市第五選區 藍俠女VS綠大師兄

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市立委林俊憲尋求連任，除了要在選區拿高票，還要協助總統大選。記者鄭惠仁／攝影
台南市立委林俊憲尋求連任，除了要在選區拿高票，還要協助總統大選。記者鄭惠仁／攝影

國民黨台南市議員王家貞問政犀利，獲徵召參選第5選區立委。記者鄭惠仁／攝影
國民黨台南市議員王家貞問政犀利，獲徵召參選第5選區立委。記者鄭惠仁／攝影

台南市立委第5選區，民進黨賴系立委林俊憲面對國民黨「戰鬥藍」王家貞挑戰，不只林俊憲是民進黨總統參選人賴清德大弟子，政壇都知林有意競逐下屆台南市長，此戰將是一場前哨戰，林必展現地方實力。王家貞共當選7任市議員，向來以敢說、敢作的「鐵娘子」著稱，「俠女」對上「大師兄」，精彩可期。

第5選區包含東區西半部16個里、中西區、安平區及南區，其中，中西區及安平區屬於台南舊城區，也是雙城觀光區，該處是賴清德政治「起家厝」，也是林俊憲的發跡處，林在2020年立委選戰得票率55.4%，但藍營在此選區也有8席議員席次，若能團結不無力搏機會。

去年市長選戰，儘管民調顯示黃偉哲大贏謝龍介20%以上，但選舉結果謝龍介僅輸5%，民進黨內憂心市長得票率恐影響總統及立委大選，此次林俊憲也肩負為賴清德拿高票的重任。

台南縣市合併前，林俊憲擔任3屆市議員，縣市合併後放棄選連任，專心為立委轉戰市長的賴清德抬轎，擔任執行總幹事，接棒意味十足，但林在2011年立委黨內初選敗給前市長許添財，2014年再度擔任賴清德連任市長執行總幹事，至2016年當選立委，如今挑戰三連霸，也提前布局選戰布局。

王家貞1994年以新黨當選市議員，之後以無黨參選連任，後加入親民黨，連任2屆市議員，2007年加入國民黨，但縣市合併後首屆市議員選舉落敗，2014年揮軍再起，又連續3屆高票當選議員。王敢說敢言，有俠女之稱，深獲藍營選民支持。

近年台南觀光業興盛，每逢假日面臨塞車及無處停車難題，林俊憲看準交通是舊城區的「死角」，向中央大力爭取興建停車場以及橋梁經費，並改善人行步道，也是他引以為傲的政績。

王家貞說，舊城區街道狹小，先天就不良，即使有增設停車場等現代交通作為，仍無法解決問題，因此交通宣導更為重要，未來附近重劃區規畫更應加大路寬，才有利交通長久發展。

台南市立委第五選區 製表／鄭惠仁
台南市立委第五選區 製表／鄭惠仁

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