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中市第五選區 藍綠年輕世代PK戰

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
國民黨台中市第五選區立委參選人黃健豪。圖／黃健豪提供
國民黨台中市第五選區立委參選人黃健豪。圖／黃健豪提供

民進黨台中市第五選區現任立委莊競程。圖／莊競程提供
民進黨台中市第五選區現任立委莊競程。圖／莊競程提供

台中市立委第5選區是市長盧秀燕大本營，現任立委卻是民進黨籍莊競程，莊勤跑基層「把立委當里長跑」，莊的舅舅、6屆議員曾朝榮深耕基層，地方實力堅強；國民黨提名現任議員黃健豪，曾任國民黨發言人，加上盧秀燕力挺，中五選區是年輕世代對決，更是藍綠勢力的PK戰。

「中5」北區、北屯原是藍營票倉，也是盧秀燕立委選區，盧在7至9屆立委得票都破5成，2任市長在此得票率破6成，但隨著外移人口湧入，逐漸沖淡政治色彩，目前藍略大於綠。

莊競程曾任交通大學（陽明交大前身）生醫所助理教授，2020年前市長林佳龍欽點參選，當時全台瀰漫「反送中」風潮，莊投入選戰半年，以2個百分點、5272票打敗藍營老將沈智慧，跌破不少人眼鏡。莊競程勤跑基層大小事，舅舅曾朝榮是6連霸議員，輔選實力堅強。

5選區「藍天變綠地」，讓藍營芒刺在背，這次國民黨推出的黃健豪比綠營對手更年輕7歲，政治大學法學碩士，曾任國民黨發言人、革命實踐研究院副院長，已當選2屆議員，本屆得票比上屆成長4成。黃與藍營立委參選人合組F4，加上盧秀燕主場優勢，支持者看好是一場PK戰。

北屯重大建設齊發，台中巨蛋就在此，目前捷運綠線延伸大坑段「卡關」，攸關北屯交通與觀光發展。北屯區發展迅速、新大樓多，總人口已突破30萬人，2020年迄今選舉人數增加8%、約2.2萬人，以新購屋的年輕族群居多，對於公托公幼、房屋政策等議題敏感，對選舉有關鍵影響力。

莊競程說，綠線延伸案包含彰化段、大坑段，因彰化段都市計畫未通過，他質詢時交通部長王國材說，同意大坑段先推動，中市府應拆分計畫分別送審。

黃健豪說，交通部2020年通過綠線延伸可行性研究後，迄今行政院仍未核定，「卡關」絕非專業技術而是政治問題，交通部也從未要求拆分計畫送審，若中央承諾拆開送就通過，他也同意。

台中市立委第五選區 製表／黃寅
台中市立委第五選區 製表／黃寅

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