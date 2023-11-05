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新北第五選區 蘇巧慧拚3連霸 洪佳君代夫出征

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
民進黨立委蘇巧慧拚三連霸，偶爾在臉書分享美食。圖／取自蘇巧慧臉書
民進黨立委蘇巧慧拚三連霸，偶爾在臉書分享美食。圖／取自蘇巧慧臉書

新北市議員洪佳君連任5屆議員，基層實力雄厚。記者王慧瑛／攝影
新北市議員洪佳君連任5屆議員，基層實力雄厚。記者王慧瑛／攝影

新北立委第5選區「雙姝對決」，國民黨市議員洪佳君挑戰民進黨立委蘇巧慧。洪佳君丈夫黃志雄當過立委，是現任國民黨新北市黨部主委，蘇巧慧父親是行政院前院長蘇貞昌，雙方家族各擁地方組織實力，蘇巧慧更被黨內視為下屆新北市長熱門人選，由於黃志雄二度敗給蘇巧慧，洪佳君此次不無「代夫出征」意味。

蘇巧慧拚立委三連霸，蘇巧慧有律師資格，在國會問政表現不俗、親和力強，加上中央大力助攻，無論鶯歌車站改建、增設鳳鳴火車站等，都讓地方有感。蘇貞昌日前為蘇巧慧站台時，大力稱讚「我對她的表現很滿意，但不能大意」，蔡英文總統今天也將與蘇貞昌為賴清德、蘇巧慧鶯歌聯合競選總部成立大會站台。

黃志雄在2012年以9萬856票勝過綠營對手廖本煙，2016年則以6萬7014票輸給奪下9萬2237票的蘇巧慧，藍營丟失第5選區。2020年黃志雄再挑戰蘇巧慧仍敗陣，2024這一仗換黃志雄的妻子洪佳君出馬，洪曾奪得世界盃跆拳道金牌，父親洪辰佑曾是里長，加上丈夫臂助，議員五連霸累積強大能量。

新北5選區涵蓋樹林、鶯歌、新莊9個里，交通建設是地方罩門。樹林交通弱點是因缺乏捷運，萬大樹林線樹林段已動工。

蘇巧慧說，樹林區過去缺乏完善交通規畫，重大建設進度停滯，她上任後在樹林、鶯歌、新莊西盛推行多項交通建設，盼改善地方交通、帶動整體發展，包括樹林捷運、鳳鳴簡易車站、與新樹鶯堤外便道等，都是回應民意，獲樹林、鶯歌、新莊地區里長連署支持。

洪佳君暗諷對手是「過客」，強調她是土生土長在地人，地方關心的交通、教育等議題，每年參加地方行動治理座談會，聽取里長提案、建言，她了解基層，更能體察民瘼，包含捷運、橋梁改建等民生建設，新北想做，中央經費卻未到位，立委責無旁貸，不能只重視光鮮大建設，例如汙水接管等看不到的工程，其實更重要。

新北市立委第五選區 製表／李定宇
新北市立委第五選區 製表／李定宇

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