台灣基進掛看板諷刺 馬文君團隊：不予回應
台灣基進在南投縣草屯鎮設「投給馬文君的每一張票，都在幫助中國侵略台灣」看板；對此，遭指名的國民黨立法委員馬文君團隊向媒體表示，不予回應以免被有心人士拿來作文章。
馬文君捲入國造潛艦洩密案，台灣基進在馬文君選區之一草屯鎮設立「投給馬文君的每一張票，都在幫助中國侵略台灣」看板，並呼籲選民政黨票投台灣基進，台灣基進創黨主席陳奕齊、立委參選人楊佩樺今天到草屯鎮演出行動劇，提醒南投縣民用選票下架馬文君。
陳奕齊說，盼各地支持者提供免費看板或贊助看板，讓他們「上架看板、下架中國木馬立委」，立委忠誠調查跟安全考核，應比一般百姓更嚴格，否則台灣立法院不就成為中共在台灣的橡皮圖章院，中共除要在台灣扶植代理人總統，可操控的立委進立院也是重大目標。
楊佩樺表示，馬文君阻擋國造潛艦及軍事預算前，已跟中國統戰單位密切交往，多次受邀協助動員、組織台灣師生赴中國參加免費夏令營，甚至也曾親身參加活動開幕，每次活動都被中共官媒大肆報導宣傳，提醒人民不要讓中共紅色代理政客進入立法院。
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