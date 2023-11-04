第二度代表國民黨參選立委 鍾易仲深化「3寶爸」身分搶親子票

民進黨高雄市第7選區（鳳山區）立委許智傑力拚4連霸，近日主打政績牌；而對手國民黨參選人鍾易仲深化「三寶爸」身分，搶攻親子票；無黨籍立委參選人洪啟修則掛上帆布宣告投入選戰，盼為人民發聲。

許智傑向來自稱「高雄小金剛」，今天舉行茶餅會主打政績牌，他持「三井小金剛」手牌並表示，經自己多年來努力爭取，終於成功讓三井LaLaport落腳鳳山，另外還有鳳山火車站改建計畫、捷運黃線等建設，他都不斷努力為鄉親爭取。

鳳山區為高雄市人口第1多行政區，其中客家人口約占1/4。加上鍾易仲有客家血統，許智傑在茶餅會上不忘強調自己爭取的客家建設，包括客家電視台、客語廣播電視台以及為鳳山黃埔新村爭取「客家文創館」等。

鍾易仲是現任高雄市議員，為前國民黨立委鍾紹和之子，客家身分鮮明，過去也在議會爭取客家認證獎勵。此次為鍾易仲第2次代表國民黨參選立委，上一次他參選高雄第1選區立委，輸給民進黨立委邱議瑩。

鍾易仲此次主打「幹大事！趁年輕」，他深化自己「三寶爸」身分，近期舉辦各式親子活動，吸引不少年輕家庭參與。鍾易仲將在11日舉辦競總成立大會，屆時國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人將再度合體，展現藍營團結氣勢。

此外，鳳山區文衡里長洪啟修近日在自己的服務處外掛上將參選鳳山區立委的招牌帆布，帆布上印有洪啟修的上半身照，並有「鳳山區立法委員候選人」等字。洪啟修接受媒體聯訪時說，自己會努力為人民發聲，照顧弱勢族群。

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