快訊

中職／157公里！徐若熙火球連發 追平總冠軍賽史上最速

侯友宜台北大造勢 韓國瑜致詞談人補：寧跟蔣萬安喝茶也不跟陳時中喝酒

肺癌連年登十大癌症死亡之首 醫籲及早「做1事」很重要

第二度代表國民黨參選立委 鍾易仲深化「3寶爸」身分搶親子票

中央社／ 高雄4日電
國民黨籍立委第七選區參選人鍾易仲。聯合報系資料照
國民黨籍立委第七選區參選人鍾易仲。聯合報系資料照

民進黨高雄市第7選區（鳳山區）立委許智傑力拚4連霸，近日主打政績牌；而對手國民黨參選人鍾易仲深化「三寶爸」身分，搶攻親子票；無黨籍立委參選人洪啟修則掛上帆布宣告投入選戰，盼為人民發聲。

許智傑向來自稱「高雄小金剛」，今天舉行茶餅會主打政績牌，他持「三井小金剛」手牌並表示，經自己多年來努力爭取，終於成功讓三井LaLaport落腳鳳山，另外還有鳳山火車站改建計畫、捷運黃線等建設，他都不斷努力為鄉親爭取。

鳳山區為高雄市人口第1多行政區，其中客家人口約占1/4。加上鍾易仲有客家血統，許智傑在茶餅會上不忘強調自己爭取的客家建設，包括客家電視台、客語廣播電視台以及為鳳山黃埔新村爭取「客家文創館」等。

鍾易仲是現任高雄市議員，為前國民黨立委鍾紹和之子，客家身分鮮明，過去也在議會爭取客家認證獎勵。此次為鍾易仲第2次代表國民黨參選立委，上一次他參選高雄第1選區立委，輸給民進黨立委邱議瑩。

鍾易仲此次主打「幹大事！趁年輕」，他深化自己「三寶爸」身分，近期舉辦各式親子活動，吸引不少年輕家庭參與。鍾易仲將在11日舉辦競總成立大會，屆時國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人將再度合體，展現藍營團結氣勢。

此外，鳳山區文衡里長洪啟修近日在自己的服務處外掛上將參選鳳山區立委的招牌帆布，帆布上印有洪啟修的上半身照，並有「鳳山區立法委員候選人」等字。洪啟修接受媒體聯訪時說，自己會努力為人民發聲，照顧弱勢族群。

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 鍾易仲 許智傑

延伸閱讀

高市立委許智傑改稱「三井小金剛」 打政績牌搶客家票

立委會勘原民博物館址 盼盡快動工變澄清湖新亮點

昨晚最震撼，鍾易仲一鳴驚人

趙天麟捲桃色風波讓2026高雄市長選情翻盤？ 郭正亮曝：菊系接手

相關新聞

提泛綠分裂高嘉瑜道歉 台下陳時中聽「這7字」突停止滑手機、點頭

民進黨台北市黨部下午舉辦賴清德總統及立委聯合造勢，因北市立委港湖區泛綠鬧分裂，立委參選人高嘉瑜對黨代表致詞時，對於泛綠分...

前進立院／民進黨自評國會過半有難度 泛綠分裂選區恐全丟

選戰倒數兩個多月，民進黨衝刺立委選情，據了解，黨內評估，目前區域加上不分區席次，距離國會過半至少仍有7席差距，選情不容樂觀，黨內將優先挹注資源拉抬「激戰選區」。此外，黨內人士指出，包括北市第四選區的高嘉瑜、屏東第二選區的徐富癸以及台東的賴坤成，都面臨泛綠分裂、同室操戈窘境，選情十分危急。

第二度代表國民黨參選立委 鍾易仲深化「3寶爸」身分搶親子票

民進黨高雄市第7選區（鳳山區）立委許智傑力拚4連霸，近日主打政績牌；而對手國民黨參選人鍾易仲深化「三寶爸」身分，搶攻親子...

陳亭妃炸裂熱舞 為「妃常女力」應援團成軍苦練1個月

民進黨總統參選人賴清德台南市競選總部今天率先全國成立，喊出6席立委全壘打！尋求連任的立委陳亭妃在現場宣告「妃常女力應援團...

屏南立委綠營互打 蘇孟淳稱家族政治好 徐富癸諷貪汙傳承黑

屏南立委選舉藍營仍未推出人選，綠營互打已爆出火藥味，民進黨徐富癸發出「超級比一比」文宣，暗諷代父出征的蘇孟淳是靠爸蘇震清...

影／直球對決！藍小雞當面問侯友宜「賴清德違建要不要拆？」

藍綠今輪番在雙北拚場，國民黨總統參選人侯友宜出席與立委參選人林國春聯合競選總部成立大會，提到兩人都是刑警出身，強調「不分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。