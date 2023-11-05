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2024選戰溫度計／被分票選情瀕OHCA！高嘉瑜當選率37.9% 緊追李彥秀41.5%

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

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文／陳宣懿

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，3日最新公布的台北市第四選區（內湖、南港）參選人當選預測，國民黨參選人李彥秀當選率41.5％，贏過民進黨立委參選人高嘉瑜的37.9％以及台灣基進黨立委參選人吳欣岱的20.6％。

比較近一週三人各面向指數，高嘉瑜在聲量以及擴散廣度表現最好，聲量的部分以6千多筆，贏過吳欣岱、李彥秀的3千多、1千多筆。此外，高嘉瑜的新聞擴散廣度以83個頻道，勝過李彥秀的65個頻道以及吳欣岱的58個頻道。民進黨力拚立委席次過半，依民調拉鋸程度將區域立委分為安全、緊繃、危險區，多個選區面臨「換將」或「分票」困境，甚至傳出被用OHCA（到院前心肺功能停止）來形容選情，其中包含高嘉瑜的這個選區。對此，有網友表示，「不要過半比較好因為民進黨要人監督」；另外有人認為，「藍的也遇分票不少席會掉」。

李彥秀好感度最高　現身侯漢廷暖壽派對

另外李彥秀則是好感度最高，以1.9贏過高嘉瑜0.6、吳欣岱0.6。台北市議員、新黨立委參選人侯漢廷10月29日舉辦暖壽派對，生日前一天設宴祝賀，多位政治人物到場歡聚，包括李彥秀也現身祝福。不少支持者留言表示，「生日快樂，平安健康」、「預祝高票當選」。

吳欣岱粉絲互動力最強　早起送車獲關注

至於吳欣岱是粉絲互動力最強，以10.8萬輾壓高嘉瑜的5.5萬以及李彥秀的1.4萬。參選人除了關注空戰，也會運用陸戰策略拉票，其中「送車」是選舉期間常見的做法，在市民搭車出遊之前，許多政治人物會現身和大家打招呼、發文宣，透過近距離互動和民眾搏感情。因為送車時間通常是一大早，所以參選人送車容易給人勤奮的形象，加上送車對象幾乎都是選民，讓參選人能更鎖定目標。吳欣岱10月28日發文附上送車的照片，累積破萬按讚數以及4百多則留言，有網友留言，「早安，拚到凍蒜」、「祝吳醫師高票當選」。

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