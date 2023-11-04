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柯文哲堅持全民調 藍小雞也不埋單：無法排除綠干擾

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聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）拋出仿照日本及德國兩方案，國民黨總統參選人侯友宜（右）表態支持，民眾黨總統參選人柯文哲（左）則堅持全民調，並稱朱的方案是「縮小版民主初選」，無法翻過寫下合作的一頁。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫（中）拋出仿照日本及德國兩方案，國民黨總統參選人侯友宜（右）表態支持，民眾黨總統參選人柯文哲（左）則堅持全民調，並稱朱的方案是「縮小版民主初選」，無法翻過寫下合作的一頁。圖／聯合報系資料照片

藍白合進入倒數階段，國民黨主席朱立倫拋出仿照日本及德國兩方案，民眾黨總統參選人柯文哲仍堅持全民調，並稱民調在誤差範圍內就當副手。國民黨的立委參選人對於柯提的方案持保留態度，國民黨立委鄭正鈐認為，黨際合作要考慮政黨實力的綜合評估；國民黨台北市立委參選人游淑慧表示，柯始終避談排不排綠。

鄭正鈐指出，既然是黨對黨的合作，對於雙方的地方實力，以及候選人的條件，應該要有綜合評估。柯文哲的光環很大，民眾黨幾乎就是柯一個人說了算，但國民黨畢竟有14位地方首長， 380多位縣市、直轄市議員，還有更多的鄉鎮市長、村里長，也許也需要客觀地納入評估。

鄭正鈐強調，現在時間已經很短，要如何盡速達成共識，希望兩黨高層能拿出智慧，已超過六成以上的民意為依歸，把藍白合作的模式確定下來。

游淑慧認為，她對全民調這事情是有些想法，這不是誰讓誰的問題，而是全民調的過程當中，會調查到約四成的民進黨支持者。故她認為不能排除綠營干擾民調的可能性。

游淑慧提到，柯文哲主張要用全民調，但民眾黨自己幾乎沒有用過全民調產生參選人，國民黨反而是比較常用的。柯文哲也始終避談「排綠」這件事情，畢竟柯過去曾說自己是「墨綠」。

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