新北第四選區 蘇系大師兄戰議長之子

國民黨新生代蔣欣璋挑戰民進黨立委吳秉叡。記者王慧瑛／攝影

新北市立委第4選區人口約42.3萬，隨著北新莊重劃區帶入人口移入，選票板塊也出現改變。民進黨現任立委吳秉叡尋求三連霸，對上國民黨新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋，雙方陸戰扎實，空戰成決勝關鍵。吳端出過去8年政績爭取認同，蔣打青年牌試圖翻轉新莊成藍天。

新莊選民結構綠略大於藍，民進黨蘇系「大師兄」吳秉叡2016年以62.98%得票率大勝，新莊從藍天翻轉成綠地，2020年再以55.13%得票率連任，地方扎根深；後援會組織「秉友會」每年有萬人登山活動、新春團拜近千人出席，陸戰動員實力強。

蔣欣璋則得益於蔣根煌幾十年議員、議長基層實力，掀起話題的「奶茶看板」標榜「每天省下買一杯奶茶的錢，十天後就能買十杯奶茶」，地方評價不一，卻讓他知名度大增。

隨著新莊副都心、頭前重劃區、塭仔圳重劃區發展，吳秉叡說，他爭取國家電影文化中心、行政院第二辦公中心落腳新莊，治水補助讓中港大排不再淹水，整治塔寮坑溪，並協助海砂屋都更、增設機場捷運隔音牆、移高壓電塔、電桿地下化等。

交通部分，吳秉叡說，國道1號五股交流道、中正路與台65交會處常打結，五股交流道北出及北入匝道已動工，台65增設南出第二匝道交通部核定中；他也主張後港、西盛地區應有輕軌支線，並加速捷運萬大樹林線二期，補足南新莊大眾運輸服務網。

蔣欣璋提出將新莊打造成北台灣運動重鎮，他認為新莊運動公園可有職業球隊進駐，附近有學生與社區運動能量及輔大運動醫學中心支援，可引入運動科學、運動行銷等企業進駐，打造體育產業城。另，二期國家電影中心應興建國際演藝空間，可成為金馬獎的固定頒獎地點，讓新莊成為電影文化重鎮。

蔣欣璋說，環狀線二期施工中、桃園棕線延伸迴龍綜規剛通過，市府也在推動五泰輕軌，當選立委會持續監督工程如期如質。 新北市立委第四選區 製表／劉懿萱

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