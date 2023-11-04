聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭立委選舉 黃琤婷爭三百億補助 陳俊宇推陸生納健保

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭國民黨立委參選人黃琤婷推出政見，擬爭取「宜蘭永續發展基金」，分10年編列300億元。記者陳敬丰／攝影
宜蘭國民黨立委參選人黃琤婷推出政見，擬爭取「宜蘭永續發展基金」，分10年編列300億元。記者陳敬丰／攝影

宜蘭民進黨立委參選人陳俊宇（右）提出將陸生納入全民健保，競總副主委陳金德（左）指出，此舉也是對陸生釋放善意。記者陳敬丰／攝影
宜蘭民進黨立委參選人陳俊宇（右）提出將陸生納入全民健保，競總副主委陳金德（左）指出，此舉也是對陸生釋放善意。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣立委選情膠著，藍綠相持不下，雙方陣營昨都端出政策牛肉。國民黨參選人黃琤婷要比照「花東地區發展條例」，提案「宜蘭建設發展條例」，10年間為宜蘭爭取300億發展基金；民進黨立委參選人陳俊宇提出陸生納入健保，既能加強防疫，也對大陸釋出善意。

黃琤婷表示，宜蘭近年建設包括鐵路高架、宜蘭AB聯絡道、二結連絡道等，都須要配合款；宜蘭縣雖然積極開闢財源，財政狀況也有好轉，但今年9月底，平均每個縣民仍須負擔4.13萬元公債；相較下，花蓮、台東在花東發展條例與花東基金的幫助下，花蓮平均每人負債1.63萬元，台東33元。

黃琤婷提出，擬比照花東地區發展條例，向中央研議提案「宜蘭建設發展條例」10年編300億預算，做宜蘭永續發展基金。

陳俊宇也端出新政見，將在台3100多位陸生比照其他外籍學生，納入全民健保。競總副主委陳金德指出，目前全民健保只針對有居留證明文件且居住180天以上的外籍人民，但根據兩岸人民關係條例，陸生是停留非居留，即使居住天數經常超過180天，也無法納保。

陳俊宇表示，陸生納保既基於人道考量，也可以提高防疫品質。之前新冠疫情時，陸生未納保，無法做相關防疫措施，可能會成為疾病傳染的破口；修法曠日廢時，主管機關衛生福利部應主動解釋健保法施行細則，將相關文件如停留證明納入健保。

2024選舉 2024立委選舉 黃琤婷 2024宜花東立委 陳俊宇

延伸閱讀

宜蘭立委選舉／黃琤婷爭取3百億補助 陳俊宇推陸生納健保

宜蘭中山公園新地標「蘭城古今」 炫彩美景打卡熱點

民眾黨宜蘭特助挺自家立委卻「歧視學歷」 黨部道歉

宜蘭盛傳競選總部設「這裡」一定當選 這次被國民黨立委參選人租下

相關新聞

宜蘭立委選舉 黃琤婷爭三百億補助 陳俊宇推陸生納健保

宜蘭縣立委選情膠著，藍綠相持不下，雙方陣營昨都端出政策牛肉。國民黨參選人黃琤婷要比照「花東地區發展條例」，提案「宜蘭建設...

台中第四選區 藍科技新秀VS綠教育老將

台中市立委第四選區屬於市區精華地段，民進黨現任立委張廖萬堅爭取三連霸，國民黨派33歲發言人廖偉翔迎戰。張廖有「教育立委」...

桃園第四選區 藍綠相爭 小黨勇挑戰

桃園市立委第4選區，國民黨現任立委萬美玲面臨民進黨范綱祥挑戰，這次還殺出台灣國民黨主席甘乃迪參選，但基本態勢仍是藍綠相爭...

台南第四選區 李全教世仇戰 對決賴系林宜瑾

台南市第4選區，民進黨立委林宜瑾爭取連任，面臨曾任3屆立委的台南市前議長李全教叫陣。林宜瑾屬民進黨總統參選人賴清德嫡系子...

高市第四選區 藍綠女強將硬碰硬

高雄市立委第4選區「綠到出汁」，民進黨現任立委林岱樺12年前跨區參選，得票數曾衝到近13萬，設下全市「天花板」，這次尋求...

新北第四選區 蘇系大師兄戰議長之子

新北市立委第4選區人口約42.3萬，隨著北新莊重劃區帶入人口移入，選票板塊也出現改變。民進黨現任立委吳秉叡尋求三連霸，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。