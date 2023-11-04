宜蘭立委選舉 黃琤婷爭三百億補助 陳俊宇推陸生納健保
宜蘭縣立委選情膠著，藍綠相持不下，雙方陣營昨都端出政策牛肉。國民黨參選人黃琤婷要比照「花東地區發展條例」，提案「宜蘭建設發展條例」，10年間為宜蘭爭取300億發展基金；民進黨立委參選人陳俊宇提出陸生納入健保，既能加強防疫，也對大陸釋出善意。
黃琤婷表示，宜蘭近年建設包括鐵路高架、宜蘭AB聯絡道、二結連絡道等，都須要配合款；宜蘭縣雖然積極開闢財源，財政狀況也有好轉，但今年9月底，平均每個縣民仍須負擔4.13萬元公債；相較下，花蓮、台東在花東發展條例與花東基金的幫助下，花蓮平均每人負債1.63萬元，台東33元。
黃琤婷提出，擬比照花東地區發展條例，向中央研議提案「宜蘭建設發展條例」10年編300億預算，做宜蘭永續發展基金。
陳俊宇也端出新政見，將在台3100多位陸生比照其他外籍學生，納入全民健保。競總副主委陳金德指出，目前全民健保只針對有居留證明文件且居住180天以上的外籍人民，但根據兩岸人民關係條例，陸生是停留非居留，即使居住天數經常超過180天，也無法納保。
陳俊宇表示，陸生納保既基於人道考量，也可以提高防疫品質。之前新冠疫情時，陸生未納保，無法做相關防疫措施，可能會成為疾病傳染的破口；修法曠日廢時，主管機關衛生福利部應主動解釋健保法施行細則，將相關文件如停留證明納入健保。
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