北市第四選區 「三姝大戰」泛綠分裂 藍得利？

基進黨吳欣岱投入立委選戰。圖／基進黨提供 國民黨議員李彥秀再度參選立委。本報資料照片

台北立委第四選區（內湖、南港）呈現泛綠分裂的「三姝之戰」，民進黨立委高嘉瑜喊話以大局為重，不能保送國民黨，副總統賴清德多次呼籲團結；基進黨參選人吳欣岱反擊，就像賴清德所說「做自己的主人」，民進黨不會為國會過半喪失原則。李彥秀說，高不斷情緒勒索競爭對手，是對民主最大羞辱。

第四選區本屆選舉，高嘉瑜以50.12%得票率勝過李彥秀47.44%，但基進黨北市黨部主委吳欣岱在部分綠營的暗助下，力拚選到底，泛綠這次在港湖可能會分裂投票。

高嘉瑜強調，港湖區基本盤民進黨支持度3成多，國民黨4成多，她有做內部一對一民調，她會險勝，與本屆贏的比率差不多，但一對一都很拚了，泛綠分裂的就會比較緊張，地方選民也很焦慮，怕國民黨漁翁得利。

高嘉瑜說，今天將辦競選總部成立大會，包括賴清德、衛福部前部長陳時中都會來，賴清德也多次呼籲票不能分散，賴還會一直來站台，民進黨希望民主大聯盟一起合作，大家都團結一致，吳欣岱參選只是為了打知名度，為下次選議員打基礎。

吳欣岱說，港湖選區就是因為有立場搖擺，只會政治表演的投機政客存在，她和基進才會出來，盼給更多支持者一個價值更堅定選擇。

吳欣岱說，過去一年間，李彥秀和國民黨網軍操作各種議題，都只有她站出來持續呼籲選民關注、對抗抹黑造謠，反觀高嘉瑜只有不斷叫她退選而已。

李彥秀表示，分裂綠營的，不正是高嘉瑜嗎？過去4年關説、作秀，與地方完全脫節，現在為了個人利益，不斷情緒勒索競爭對手，就是對民主最大的羞辱。

李彥秀說，高嘉瑜公布這種沒有來源、沒有時間、沒有調查單位的「內參式」民調，恐怕只是暗巷吹哨壯膽用，高嘉瑜過去4年欺騙選民，背棄同志，現在繼續掩耳盜鈴、欺騙自己，只能說高嘉瑜的表現，真的非常讓人失望。

台北市立委第四選區 製表╱ 邱書昱

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