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高市第四選區 藍綠女強將硬碰硬

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
民進黨籍現任立委林岱樺。記者王昭月／攝影
民進黨籍現任立委林岱樺。記者王昭月／攝影

國民黨立委參選人陳若翠。圖／陳若翠提供
國民黨立委參選人陳若翠。圖／陳若翠提供

高雄市立委第4選區「綠到出汁」，民進黨現任立委林岱樺12年前跨區參選，得票數曾衝到近13萬，設下全市「天花板」，這次尋求5連霸，對上國民黨徵召的前議員陳若翠，兩人問政都屬嗆辣重砲型，陳若翠批林從政20多年，地方感覺不出改變；林岱樺回嗆「我的對手是自己」。

4選區涵蓋林園、大寮、鳥松、仁武4個行政區，向來是綠營大票倉，20多年來總統、市長等重大選舉，民進黨得票率從45%起跳，2008年起5屆立委席次均由綠營囊括，林岱樺含補選就當4屆。

林岱樺2001年初入政壇選前高縣立委，票數衝全縣第一高，勝過立法院前院長王金平，被封為「國會漂亮寶貝」，隔屆高票連任，但2008年遭馬英九旋風衝擊，敗給國民黨對手江玲君，沉潛3年跨林園、大寮選區補選立委，以5萬3833票、近7成得票率擊敗藍營對手徐慶煌，接續兩屆得票高達11萬1188票、12萬2722票，立下選區高標，也衝大綠營基本盤。

國民黨在此艱困選區，徵召陳若翠跨區應戰，陳是里長出身，活躍於南部社團，2018年當選前金、新興、苓雅選區議員，後來連任失利，原打算在第6選區參選立委，但初選失利，不過國民黨看重她的戰力，徵召至第4選區挑戰林岱樺。

地方人士分析，林岱樺、陳若翠2女將均接地氣，親和力強，問政時則砲火四射。早年林空降林園、大寮選區打選戰，如今陳跨區挑戰林，不過林扎根深，陳起步較晚，靠在地3席國民黨議員引路打陸戰，陳則發揮里長耐力，在基層衝衝衝。

「林岱樺做過5屆半立委，地方看不到明顯躍進。」以「勞工女兒」自居的陳若翠說，4選區共有5大工業區，交通建設拖很久，工業區常跳電，重大建設決策遇到選舉就轉彎，人口激增的仁武區，房價飆到買不起。

林岱樺說，4選區農工並存、城鄉共生，地緣不山不市，是高雄市縮影，10多年來她從產業到文教建設均著力甚深，被笑行程跑得比議員勤，此戰她不看對手，但絕未好整以暇，「嫁給高雄」是她對選民堅定的承諾。

高雄市立委第四選區 製表／王昭月
高雄市立委第四選區 製表／王昭月

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