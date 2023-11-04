台南第四選區 李全教世仇戰 對決賴系林宜瑾

民進黨台南市立委參選人林宜瑾。記者李文德／攝影

台南市第4選區，民進黨立委林宜瑾爭取連任，面臨曾任3屆立委的台南市前議長李全教叫陣。林宜瑾屬民進黨總統參選人賴清德嫡系子弟兵，身負賴系光環；李全教走出官司低潮，淡出政壇多年後以無黨籍身分捲土重來，獲國民黨支持力挺。李全教挑戰「世仇」賴清德子弟兵，新仇舊恨，將是一場激戰。

2020年立委選舉雖6人競選，仍是藍綠對決態勢，永康區議員林宜瑾、國民黨林燕祝同時轉戰立委，2018年議員選舉林燕祝得票高於林宜瑾9千票，但立委選區因多了新市、新化區且單1席次，林宜瑾最後獲59.11%得票率，比林燕祝高4萬多票，且新市、新化票數都領先，永康也僅輸6個里。

林宜瑾有現任優勢，屬新潮流系、賴清德嫡系，被看好能藉賴清德選總統的氣勢拉抬選情，但近年新市、永康人口逼近30萬，選民結構多元，持續改變成為變數。

李全教在議長賄選案官司後一度淡出政界經商，捲土重來布局已久，在艱困選區挑戰「世仇」賴清德的子弟兵，雖未披藍營戰袍，獲藍營及多名無黨議員支持。

4選區包含永康、新市、新化3個行政區，近年南科快速發展，工作人口跟著在永康定居，成為重要都會樞紐，目前許多民代為民進黨籍或親綠，綠營長期執政下，除部分傳統社區，基本盤綠略大於藍。

該選區青年多，房價高漲成民怨。林宜瑾提出，持續爭取增加公托資源、長照據點與青年住宅，滿足青年與弱勢住的需求、推動青年創業圓夢計畫，搭配賴清德的政見「0到22投資未來計畫」、擴大租金補貼、私大學雜費補貼等。

李全教主張，要督促政府盡速完成社宅，盤點合適基地興辦更多社宅，打擊炒房炒地皮，避免房地價暴漲，也會推動房市健全、合理稅制、民宅更新讓年輕人買得起房子，落實居住正義，並照顧弱勢。

台南市立委第四選區 製表／周宗禎

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