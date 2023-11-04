聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南第四選區 李全教世仇戰 對決賴系林宜瑾

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
無黨籍台南市立委參選人李全教。記者周宗禎／攝影
無黨籍台南市立委參選人李全教。記者周宗禎／攝影

民進黨台南市立委參選人林宜瑾。記者李文德／攝影
民進黨台南市立委參選人林宜瑾。記者李文德／攝影

台南市第4選區，民進黨立委林宜瑾爭取連任，面臨曾任3屆立委的台南市前議長李全教叫陣。林宜瑾屬民進黨總統參選人賴清德嫡系子弟兵，身負賴系光環；李全教走出官司低潮，淡出政壇多年後以無黨籍身分捲土重來，獲國民黨支持力挺。李全教挑戰「世仇」賴清德子弟兵，新仇舊恨，將是一場激戰。

2020年立委選舉雖6人競選，仍是藍綠對決態勢，永康區議員林宜瑾、國民黨林燕祝同時轉戰立委，2018年議員選舉林燕祝得票高於林宜瑾9千票，但立委選區因多了新市、新化區且單1席次，林宜瑾最後獲59.11%得票率，比林燕祝高4萬多票，且新市、新化票數都領先，永康也僅輸6個里。

林宜瑾有現任優勢，屬新潮流系、賴清德嫡系，被看好能藉賴清德選總統的氣勢拉抬選情，但近年新市、永康人口逼近30萬，選民結構多元，持續改變成為變數。

李全教在議長賄選案官司後一度淡出政界經商，捲土重來布局已久，在艱困選區挑戰「世仇」賴清德的子弟兵，雖未披藍營戰袍，獲藍營及多名無黨議員支持。

4選區包含永康、新市、新化3個行政區，近年南科快速發展，工作人口跟著在永康定居，成為重要都會樞紐，目前許多民代為民進黨籍或親綠，綠營長期執政下，除部分傳統社區，基本盤綠略大於藍。

該選區青年多，房價高漲成民怨。林宜瑾提出，持續爭取增加公托資源、長照據點與青年住宅，滿足青年與弱勢住的需求、推動青年創業圓夢計畫，搭配賴清德的政見「0到22投資未來計畫」、擴大租金補貼、私大學雜費補貼等。

李全教主張，要督促政府盡速完成社宅，盤點合適基地興辦更多社宅，打擊炒房炒地皮，避免房地價暴漲，也會推動房市健全、合理稅制、民宅更新讓年輕人買得起房子，落實居住正義，並照顧弱勢。

台南市立委第四選區 製表／周宗禎
台南市立委第四選區 製表／周宗禎

2024選舉 2024立委選舉 李全教 林宜瑾 2024雲嘉南立委

延伸閱讀

小笠原欣幸分析總統選舉10月民調平均值 若賴清德低於35%棄保恐能成

影／迎戰2024大選 賴清德大喊決戰中台灣、南投是關鍵

賴清德埔里造勢猛攻潛艦案 馬文君駁：綠營怕我強力把關

美國不信任中國紅色供應鏈 賴清德：台灣各行各業更有機會

相關新聞

宜蘭立委選舉 黃琤婷爭三百億補助 陳俊宇推陸生納健保

宜蘭縣立委選情膠著，藍綠相持不下，雙方陣營昨都端出政策牛肉。國民黨參選人黃琤婷要比照「花東地區發展條例」，提案「宜蘭建設...

台中第四選區 藍科技新秀VS綠教育老將

台中市立委第四選區屬於市區精華地段，民進黨現任立委張廖萬堅爭取三連霸，國民黨派33歲發言人廖偉翔迎戰。張廖有「教育立委」...

桃園第四選區 藍綠相爭 小黨勇挑戰

桃園市立委第4選區，國民黨現任立委萬美玲面臨民進黨范綱祥挑戰，這次還殺出台灣國民黨主席甘乃迪參選，但基本態勢仍是藍綠相爭...

台南第四選區 李全教世仇戰 對決賴系林宜瑾

台南市第4選區，民進黨立委林宜瑾爭取連任，面臨曾任3屆立委的台南市前議長李全教叫陣。林宜瑾屬民進黨總統參選人賴清德嫡系子...

高市第四選區 藍綠女強將硬碰硬

高雄市立委第4選區「綠到出汁」，民進黨現任立委林岱樺12年前跨區參選，得票數曾衝到近13萬，設下全市「天花板」，這次尋求...

新北第四選區 蘇系大師兄戰議長之子

新北市立委第4選區人口約42.3萬，隨著北新莊重劃區帶入人口移入，選票板塊也出現改變。民進黨現任立委吳秉叡尋求三連霸，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。