桃園第四選區 藍綠相爭 小黨勇挑戰

民進黨桃園立委參選人范綱祥。圖／范綱祥提供 台灣國民黨主席甘乃迪參選立委。圖／甘乃迪提供

桃園市立委第4選區，國民黨現任立委萬美玲面臨民進黨范綱祥挑戰，這次還殺出台灣國民黨主席甘乃迪參選，但基本態勢仍是藍綠相爭。該選區地狹人稠，城市因台鐵軌道建設被分割，桃園前、後2站發展縫合，成為選戰焦點。

萬美玲和范綱祥都是桃園升格直轄市後的第一屆市議員，2人早在2014年就曾打過選戰，但當時競爭者眾，萬美玲以16724票、得票率9.29%成為第一選區最高票議員，范綱祥則以11943票、得票率6.63%成為該選區民進黨第二高票，問政皆有口碑。

2018年，萬美玲繼續挑戰第2屆市議員，范綱祥因布局2020立委放棄連任，後來2人也命運大不同；范綱祥在黨內初選輸給尋求連任的前立委鄭寶清，萬美玲則獲國民黨提名挑戰國會，並以10.2萬票比9.7萬票擊敗鄭寶清，發展大不同。

地方公認，第4選區仍是藍綠PK。萬美玲著重教育及兒少保障，家長圈有不少鐵粉。范綱祥勤跑街頭，清晨公園常見他與民眾一起做早操、博感情，范上個月質疑萬的活動，也讓選戰增添一點火藥味。

第4選區計有桃園區67里，分為中路、埔子、大樹林3個生活圈，其中大樹林屬台鐵桃園站後站，因火車軌道阻隔，前站商圈無法延伸至此，雖然近年因捷運綠線動工與建商新建社區大樓逐漸活絡，但經濟發展始終不如前站。

萬美玲指出，桃園鐵路已定調地下化，她在立院一直強力監督並邀中央官員會勘，因應新車站發展規模與交通需求，成功爭取在大林路跟延平路設停車場，而後站假日常有移工聚集，未來可朝異國文化特色商圈發展。

范綱祥說，鐵路地下化是國家重要工程，許多事情需要中央與地方溝通協調，他身負環工技師與律師專業，能扮演好溝通和爭取地方民眾權益的角色，若有機會當選也會緊盯進度，目標2029年完工，盡快縫合城市裂痕。 桃園市立委第四選區 製表╱鄭國樑

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