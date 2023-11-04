聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園第四選區 藍綠相爭 小黨勇挑戰

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
國民黨立委萬美玲拚連任。圖／萬美玲提供
國民黨立委萬美玲拚連任。圖／萬美玲提供

民進黨桃園立委參選人范綱祥。圖／范綱祥提供
民進黨桃園立委參選人范綱祥。圖／范綱祥提供
台灣國民黨主席甘乃迪參選立委。圖／甘乃迪提供
台灣國民黨主席甘乃迪參選立委。圖／甘乃迪提供

桃園市立委第4選區，國民黨現任立委萬美玲面臨民進黨范綱祥挑戰，這次還殺出台灣國民黨主席甘乃迪參選，但基本態勢仍是藍綠相爭。該選區地狹人稠，城市因台鐵軌道建設被分割，桃園前、後2站發展縫合，成為選戰焦點。

萬美玲和范綱祥都是桃園升格直轄市後的第一屆市議員，2人早在2014年就曾打過選戰，但當時競爭者眾，萬美玲以16724票、得票率9.29%成為第一選區最高票議員，范綱祥則以11943票、得票率6.63%成為該選區民進黨第二高票，問政皆有口碑。

2018年，萬美玲繼續挑戰第2屆市議員，范綱祥因布局2020立委放棄連任，後來2人也命運大不同；范綱祥在黨內初選輸給尋求連任的前立委鄭寶清，萬美玲則獲國民黨提名挑戰國會，並以10.2萬票比9.7萬票擊敗鄭寶清，發展大不同。

地方公認，第4選區仍是藍綠PK。萬美玲著重教育及兒少保障，家長圈有不少鐵粉。范綱祥勤跑街頭，清晨公園常見他與民眾一起做早操、博感情，范上個月質疑萬的活動，也讓選戰增添一點火藥味。

第4選區計有桃園區67里，分為中路、埔子、大樹林3個生活圈，其中大樹林屬台鐵桃園站後站，因火車軌道阻隔，前站商圈無法延伸至此，雖然近年因捷運綠線動工與建商新建社區大樓逐漸活絡，但經濟發展始終不如前站。

萬美玲指出，桃園鐵路已定調地下化，她在立院一直強力監督並邀中央官員會勘，因應新車站發展規模與交通需求，成功爭取在大林路跟延平路設停車場，而後站假日常有移工聚集，未來可朝異國文化特色商圈發展。

范綱祥說，鐵路地下化是國家重要工程，許多事情需要中央與地方溝通協調，他身負環工技師與律師專業，能扮演好溝通和爭取地方民眾權益的角色，若有機會當選也會緊盯進度，目標2029年完工，盡快縫合城市裂痕。

桃園市立委第四選區 製表╱鄭國樑
桃園市立委第四選區 製表╱鄭國樑

2024選舉 2024立委選舉 2024桃竹苗立委 萬美玲 范綱祥

延伸閱讀

范綱祥控萬美玲辦活動疑收集個資 主辦單位嚴正駁斥

民進黨：國民黨桃園立委對外擋國防 對內擋台積電

藍綠今晚拚場！侯友宜桃園競總成立現場已破萬人

居民反對台積電龍潭廠破局 國科會：116年才徵收土地

相關新聞

宜蘭立委選舉 黃琤婷爭三百億補助 陳俊宇推陸生納健保

宜蘭縣立委選情膠著，藍綠相持不下，雙方陣營昨都端出政策牛肉。國民黨參選人黃琤婷要比照「花東地區發展條例」，提案「宜蘭建設...

台中第四選區 藍科技新秀VS綠教育老將

台中市立委第四選區屬於市區精華地段，民進黨現任立委張廖萬堅爭取三連霸，國民黨派33歲發言人廖偉翔迎戰。張廖有「教育立委」...

桃園第四選區 藍綠相爭 小黨勇挑戰

桃園市立委第4選區，國民黨現任立委萬美玲面臨民進黨范綱祥挑戰，這次還殺出台灣國民黨主席甘乃迪參選，但基本態勢仍是藍綠相爭...

台南第四選區 李全教世仇戰 對決賴系林宜瑾

台南市第4選區，民進黨立委林宜瑾爭取連任，面臨曾任3屆立委的台南市前議長李全教叫陣。林宜瑾屬民進黨總統參選人賴清德嫡系子...

高市第四選區 藍綠女強將硬碰硬

高雄市立委第4選區「綠到出汁」，民進黨現任立委林岱樺12年前跨區參選，得票數曾衝到近13萬，設下全市「天花板」，這次尋求...

新北第四選區 蘇系大師兄戰議長之子

新北市立委第4選區人口約42.3萬，隨著北新莊重劃區帶入人口移入，選票板塊也出現改變。民進黨現任立委吳秉叡尋求三連霸，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。