氧氣美女！李明璇小6歲親妹拜票曝光 選民認錯誤以為是分身
國民黨高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委參選人、國民黨發言人李明璇昨(2)日在臉書PO出與小她6歲的親妹妹一同在高雄選區街頭拜票的景象，讓網友大呼「姐妹都是氧氣美女」，也有網友認錯，貼出在街頭李明璇站台演講照片，誤以為是妹妹「璇分身」。
2024選戰如火如茶開打，李明璇昨日在臉書上PO出一張美照，隨文表示：「璇分身出動！你分得出來嗎？」、「剛剛我站在路口街講，跟下班下課的人們熱情地揮揮手，也抓緊短暫45秒紅燈的時間，向大家宣揚我的理念」，也說自己總是講到麥克風沒電才結束。
李明璇隨文也抒發選戰心情，感情地說：「選戰即將進入黃金兩個月，時間非常有限，選區非常大，我已拚盡全力，可還是需要擴大能見度，所以我除了需要募集糧草、召募志工，也好不容易請出我的親妹妹，她在學校下課後來當『璇の分身』，跟我一起分進合擊」。
不少網友為此留言表示：「姊妹都好正」、「路上最美風景」。有網友還貼出在街頭看到的實景，但誤將李明璇本人錯認為親妹妹，還表示她太瘦了，多吃一點才有力氣打選戰，讓李明璇親自留言表示，是她本人無誤，「剛剛在漢民路是我本人啦！妹妹在旁邊給停等紅燈的機車騎士發文宣」。
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