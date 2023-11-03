快訊

驚人經歷曝光！女檢察官「讓死人復活」 曾偵辦高雄夫妻命案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄立委選戰 郭正亮預測：陳美雅、李眉蓁穩扎穩打

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨李眉蓁。記者卜敏正／攝影
國民黨李眉蓁。記者卜敏正／攝影

2024九合一大選倒數兩個月，前立委郭正亮分析高雄第6選區(前金、新興、苓雅、鹽埕、鼓山)及第3選區(左營、楠梓)選情，其中國民黨高雄市議員陳美雅李眉蓁都有機會勝選，他認為，陳美雅應該凸顯自身早稻田法學博士的學歷，她在學歷、當立委資格等方面都遠遠超過民進黨候選人黃捷

高雄立委第3選區因民進黨立委劉世芳不再競選連任，另起新局，下屆選舉由藍綠陣營資深議員李眉蓁、李柏毅「雙李」對戰。立委高雄市第6選區（前金、新興、鼓鹽、苓雅）參選人，原本包括民進黨趙天麟、國民黨陳美雅，以及獨派大佬、喜樂島聯盟主席郭倍宏，現在趙退選，改由高雄市議員黃捷上場，局勢也起變化。

郭正亮2日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中分析高雄立委選情，針對第三選區，郭正亮表示，民進黨立委參選人李柏毅議員選舉表現亮眼，得票率達17.3%、一個人拿到3萬票，以第一高票當選。不過李眉蓁選的也不差，雖然她過去因論文案受傷，不過她很有勇氣，又回去把碩士修回來，蠻不簡單。

郭正亮表示，左楠區沒有那麼綠，大概會是五五波。他以立委劉世芳選戰為例，劉世芳得票率43%、郭新政加上前立委黃昭順得票率47％，可見劉世芳並不強，更別說李柏毅。

而針對第六選區，郭正亮表示，陳美雅是早稻田的法學博士，但她沒有凸顯這個身份，不過若要選立委，她應該凸顯自身學歷、強調個人條件，中間選民會注意這個優勢，陳美雅在當立委資格方面遠遠高過黃捷。郭正亮認為，第三、第六選區穩扎穩打，陳美雅和李眉蓁都有機會勝選。

面對黃捷的超高空戰聲量挑戰，陳美雅說，她在空戰上也有聲量，也擁有年輕支持者，選民要的還是議題論述，且長期關注低薪、婦幼、民生等各項議題，問政認真，全力以赴。

李眉蓁為4連霸議員，她父親李榮宗過去即是左楠選區議員，李眉蓁更在罷韓後勇敢參加高雄市長補選戰役，為國民黨護住底氣。

高雄市議員陳美雅代表國民黨參選高雄市第六選區立委。記者徐如宜／攝影
高雄市議員陳美雅代表國民黨參選高雄市第六選區立委。記者徐如宜／攝影

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 陳美雅 李眉蓁 黃捷

延伸閱讀

寄生上流現實版？男住商場半年無人知 網驚：房租至少省8萬

同價位OLED vs. LED電視怎麼選？ 他掏錢踩雷曝「差很多」

德製不夯了？網諷「不壞要求神」 歪樓談德國這美食：台灣才是第一

機車2台橫放停3格位置！ 真相曝光眾人嘆「明智之舉」

相關新聞

推親民黨重返國會 宋楚瑜端政見：公平教育、城鄉均衡

親民黨主席宋楚瑜日前宣布，親民黨將提出不分區立委名單、爭取重返國會。宋楚瑜今也在臉書發文表示，親民黨會將「均衡城鄉發展差...

選舉團隊入校發文宣 引發苗栗山線立委行政中立爭論

苗栗縣頭份市文英國中上午辦校慶運動會，不料有立委選舉團隊人員入校發放文宣品，縣議員陳光軒發現直呼「傻眼」，強調已違反「行...

宜蘭立委選舉／黃琤婷爭取3百億補助 陳俊宇推陸生納健保

宜蘭縣立委選情膠著，藍綠相持不下，雙方陣營今天不約而同端出政策牛肉。國民黨立委參選人黃琤婷要比照「花東地區發展條例」，提...

藍質疑她選舉看板多「金主是誰？」林志潔提3點反擊

新竹市立委選舉話題不斷，國民黨立委鄭正鈐昨天上「志聖鮮思」直播節目討論到新竹市選情，談到民進黨提名的林志潔在新竹掛選舉看...

高雄立委選戰 郭正亮預測：陳美雅、李眉蓁穩扎穩打

2024九合一大選倒數兩個月，前立委郭正亮分析高雄第6選區(前金、新興、苓雅、鹽埕、鼓山)及第3選區(左營、楠梓)選情，其中國民黨高雄市議員陳美雅和李眉蓁都有機會勝選，他認為，陳美雅應該凸顯自身早稻田法學博士的學歷，她在學歷、當立委資格等方面都遠遠超過民進黨候選人黃捷。

藍白合台中示範區 蔡壁如：若合作 政黨輪替有機會

中一選區民眾黨立委參選人蔡壁如今參加趙少康「觀點」直播節目，外界關注藍白合，蔡直言，中一選區國民黨未提名，她是藍白合台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。