高雄立委選戰 郭正亮預測：陳美雅、李眉蓁穩扎穩打

2024九合一大選倒數兩個月，前立委郭正亮分析高雄第6選區(前金、新興、苓雅、鹽埕、鼓山)及第3選區(左營、楠梓)選情，其中國民黨高雄市議員陳美雅和李眉蓁都有機會勝選，他認為，陳美雅應該凸顯自身早稻田法學博士的學歷，她在學歷、當立委資格等方面都遠遠超過民進黨候選人黃捷。

高雄立委第3選區因民進黨立委劉世芳不再競選連任，另起新局，下屆選舉由藍綠陣營資深議員李眉蓁、李柏毅「雙李」對戰。立委高雄市第6選區（前金、新興、鼓鹽、苓雅）參選人，原本包括民進黨趙天麟、國民黨陳美雅，以及獨派大佬、喜樂島聯盟主席郭倍宏，現在趙退選，改由高雄市議員黃捷上場，局勢也起變化。

郭正亮2日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中分析高雄立委選情，針對第三選區，郭正亮表示，民進黨立委參選人李柏毅議員選舉表現亮眼，得票率達17.3%、一個人拿到3萬票，以第一高票當選。不過李眉蓁選的也不差，雖然她過去因論文案受傷，不過她很有勇氣，又回去把碩士修回來，蠻不簡單。

郭正亮表示，左楠區沒有那麼綠，大概會是五五波。他以立委劉世芳選戰為例，劉世芳得票率43%、郭新政加上前立委黃昭順得票率47％，可見劉世芳並不強，更別說李柏毅。

而針對第六選區，郭正亮表示，陳美雅是早稻田的法學博士，但她沒有凸顯這個身份，不過若要選立委，她應該凸顯自身學歷、強調個人條件，中間選民會注意這個優勢，陳美雅在當立委資格方面遠遠高過黃捷。郭正亮認為，第三、第六選區穩扎穩打，陳美雅和李眉蓁都有機會勝選。

面對黃捷的超高空戰聲量挑戰，陳美雅說，她在空戰上也有聲量，也擁有年輕支持者，選民要的還是議題論述，且長期關注低薪、婦幼、民生等各項議題，問政認真，全力以赴。

李眉蓁為4連霸議員，她父親李榮宗過去即是左楠選區議員，李眉蓁更在罷韓後勇敢參加高雄市長補選戰役，為國民黨護住底氣。

高雄市議員陳美雅代表國民黨參選高雄市第六選區立委。記者徐如宜／攝影

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