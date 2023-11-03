台中第三選區 批燦vs批善 三腳督攻防

民進黨彭俊豪質疑青埔建設落空，市府應讓亞矽創落地或提出新建設彌補。記者翁唯真／攝影 新黨游智彬批鄭文燦政策荒唐，他支持亞矽創重新調整。圖／游智彬提供

桃園市立委第3選區「三腳督」，國民黨現任立委魯明哲再遭民進黨議員彭俊豪挑戰，後有追兵新黨副發言人游智彬；最近桃園市長張善政終止興建亞洲矽谷研發創新中心計畫，魯明哲、游智彬指前市長鄭文燦任內設計不周就該調整，彭俊豪質疑張善政不應讓指標建設落空，「批燦與批善」成攻防焦點。

魯明哲曾任4屆議員、中壢市長，廣結善緣，也曾是桃園市長熱門人選；彭俊豪是前立委彭添富之子、3屆議員，2020年選立委遭時代力量林佳瑋分票，以1萬多票飲恨，但去年仍拿下中壢區議員最高票；游智彬咬出鄭文燦論文抄襲打開知名度，但同屬泛藍，聲勢高低將影響魯明哲選情。

3選區（中壢）的青埔特區因鄭文燦刻意打造旗艦建設，可望發展成新都心，指標「亞矽創」卻被張善政市府發現花費近50億元僅蓋出「毛胚屋」，需追加25億完善且回本時間長，因此忍痛喊卡，引起當地熱議。藍綠在議會爭執不休，戰火延燒至立委選舉。

魯明哲說，亞矽創被張市府發現是錢坑，只能緊急暫停，過去眼光的確沒有遠見，號稱亞洲矽谷的2棟大樓，停車位竟然才300多個，可見設計多不周全，若繼續施工，日後無法補救，就是不負責任行為，現在暫停不是壞事，可好好研究如何調整方向能讓青埔發展更好。

彭俊豪說，張市府取消亞矽創計畫，又花1600萬元委託其他單位研究亞矽創和周邊土地開發定位及招商，民眾不知未來發展如何，過去鄭市府規畫建設確定沒了，各界充滿問號，應思考如何讓亞矽創落地並帶動周邊產業持續升級，或有什麼新建設能彌補，避免期待落空。

游智彬指出，他也是市府市政顧問，以張善政市長及市府團隊的專業，相信不會隨便喊停對中壢發展有利的計畫，鄭文燦喊出許多荒唐政見，讓繼任者無法執行，重新調整是市民之福，他會持續了解計畫如何調整，爭取最好的建設。 桃園市立委第三選區 製表／翁唯真

商品推薦