談徐春鶯案 林右昌：口袋藏極權國家身分證

民眾黨不分區立委名單傳出要納入新住民發展協會理事長徐春鶯，因徐具有大陸配偶身分，連日引發討論。繼陸委會主委邱太三日前表示，出具放棄國籍證明文件才可任立委後，內政部長林右昌昨說，若一面拿台灣身分證，口袋又藏了另張代表極權國家的身分證，這是民眾最大的疑慮。但學者質疑「兩岸人民只有放棄戶籍，沒有放棄國籍的問題；說陸配有雙重國籍，是兩岸常識上的白痴」。

日前陸委會主委邱太三受訪表示，兩岸人民關係條例能確保取得中華民國身分證十年的陸配參政權，但勝選後仍須依「國籍法」及「公務人員任用法」規範，出具放棄國籍的證明文件才可擔任立委。林右昌昨也談到近日熱議的徐春鶯議題。

國民黨立委陳玉珍隨即在立院內政委員會質詢內政部移民署長鐘景琨，陸配取得身分證是否具有參政權？鐘說，根據兩岸人民關係條例規定，在台設籍滿十年就可參政。陳玉珍追問，取得身分證會有雙重國籍的問題嗎？鐘說，若擔任立法委員，可能有對國家忠誠等問題。

東吳大學全球華商研究中心諮委、陸委會前主委辦公室主任施威全指出，兩岸政治現狀是中華民國與中華人民共和國互不承認，台灣政府不承認中華人民共和國的國籍與護照，而是以憲法和兩岸人民關係條例規範對岸人民的法律地位。

施威全說，走過依親、居留、永久居留，依法放棄大陸「戶籍」後便失去大陸人民身分，對大陸當局而言就是「台胞」，中華人民共和國的護照也失效。

施威全表示，徐春鶯是在台有戶籍的中華民國公民，依法在台納稅、繳健保費；參選不分區立委的權利受中華民國憲法保障，當選立委後的權力則受憲法與法律規範，「若對徐春鶯的政治立場有疑慮，那就讓選票決定」。

【記者林縉明／台北報導】民眾黨主席柯文哲昨表示，台灣有卅六萬名陸配，難道領有台灣身分證的陸配都要求放棄中國大陸國籍？還是只要取消在中國的戶籍？請陸委會主委邱太三表態並說明清楚。

柯說，徐春鶯前晚已返台，但他還沒見過本人，會讓徐出來說明。記者昨致電徐春鶯，但未接電話，無法取得聯繫。

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