特助「學歷說」挨批 宜蘭白營道歉

民眾黨宜蘭縣陳琬惠服務處劉姓特助為了挺黨內立委參選人陳琬惠，在LINE群組傳訊息稱「視其學歷，究竟誰才有能耐來任職國會議員」，以學歷貶低技術學院出身的國民黨立委參選人黃琤婷、民進黨立委參選人陳俊宇，挨批歧視。陳琬惠服務處回應，該特助未深思熟慮，造成紛擾向大家道歉。

劉姓特助前天群組發訊息指，稱宜蘭人要做對的事，以學經歷來說，畢業於國立政治大學的現任立委陳琬惠，比起蘭陽技術學院、佛光大學碩士陳俊宇，以及維基百科搜尋不到的大漢技術學院畢業的黃琤婷，「相較之下優劣立現」。

民進黨賴清德陳俊宇聯合競選總部青年部昨邀宜蘭在地大專院校學生開記者會，抨擊劉姓特助言論是「學歷歧視」，競總發言人薛呈懿表示，民眾黨主席柯文哲長期對不同族群口出歧視言論，現在陳琬惠立委團隊又爆發歧視爭議，應公開道歉。

黃琤婷表示，從未掩飾學歷，也不須要為了選舉洗學歷。她年輕時靠著打工賺錢、助學貸款讀完大漢技術學院，深知年輕人的辛苦，在母校也結交許多良師益友，以母校為榮；做人做事要窮盡一生學習，她與社會各行各業鄉親的接觸中，學到的道理並不比書中或學校教的少。

陳琬惠服務處回應，團隊成員未經深思熟慮轉貼的文字訊息，引起不必要的誤會，劉姓特助為行為向大家道歉；「唯人才任用」是陳琬惠用人的原則，學歷並非準則，相信劉姓特助的初心也不是「戰學歷」，只是想告訴民眾要選賢與能，投給公開透明可以被檢驗的候選人。

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