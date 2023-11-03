台中第三選區 實力派對戰小清新

民進黨立委參選人謝子涵。記者林佩均／攝影

台中市立委第三選區被民進黨視為「艱困選區」， 連續3屆「兩個女人」戰爭，國民黨現任立委楊瓊瓔對上民進黨新秀謝子涵，地方評估楊瓊瓔實力強、連任機會高，但地方勢力醞釀分裂是隱憂；謝子涵「小清新」風格吸年輕票，能否再掀「洪慈庸旋風」有待觀察。

2016年洪仲丘事件後，楊瓊瓔輸給當時代表時代力量參選的「洪姊姊」洪慈庸；2020年反送中風潮，楊再次挑戰無黨籍洪慈庸，民眾黨提名的張睿倉拿下1.4萬多票，瓜分洪慈庸的年輕選票，楊拿下9.1萬票、「逆風向」以969票贏回席次。

32歲謝子涵曾任國會助理、民進黨中央黨部發言人，東勢人的她「空降」中三選區參選。議員蕭隆澤說，謝子涵走得勤、好感度高，但知名度待加強；綠營不分派系支持，謝擅長空戰，「小清新」公車廣告很吸睛。

地方分析，民進黨有中央執政包袱，加上謝子涵「大家不熟」，選情待開拓，但國民黨前議員吳顯森不滿中市府區長人事調動，黑派親綠的前議員王朝坤因選舉恩怨，兩人醞釀反彈，加上無黨籍議員徐瑄灃傳出有意參選，藍營埋分裂隱憂。

中三選區近年移入人口多，40歲以下選民有9.6萬人，藍綠都不敢大意。楊瓊瓔基層實力雄厚，服務、爭取建設有口碑，因應新增年輕人口，已規畫「追垃圾車」等選民互動計畫。

綠營人士說，謝子涵「台語待加強」，清新模樣雖受年輕人歡迎，但地方目前討論度低，要靠在地議員加持，除了安排空戰，另有20多場廟口開講接地氣；謝子涵能否再掀洪慈庸效應，要視大環境氛圍。

中科園區上下班車潮多，大雅、潭子路段大塞車。楊瓊瓔說，去年10月行政院已核定國一后里到大雅段拓寬，總經費114億元；豐原交流道動線單一，將增設南出、南入匝道，並改建后里三線路等3座跨越橋，可改善瓶頸路段。謝子涵說，她已向副總統賴清德建議，加速推動國一后里到大雅段拓寬，完成快速道路路網拼圖。

台中市立委第三選區 製表／林佩均

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