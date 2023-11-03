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北市第三選區 綠強攻艱困區 藍輸不得

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
國民黨立委王鴻薇認為，一殯遷移後的用途要與里民充分討論。本報資料照片
國民黨立委王鴻薇認為，一殯遷移後的用途要與里民充分討論。本報資料照片

民進黨立委參選人謝佩芬，一殯遷移等議題應蒐集里民意見再規畫。本報資料照片
民進黨立委參選人謝佩芬，一殯遷移等議題應蒐集里民意見再規畫。本報資料照片

台北市立委第3選舉區（北松山、中山）是台北市長蔣萬安「本命區」，國民黨立委王鴻薇面對民進黨對手謝佩芬挑戰，此區藍綠選票結構約6比4，藍營有輸不得的壓力，綠營相對艱困。

王鴻薇從2012年起試圖挑戰立委，連續在黨內初選失利3次，去年蔣萬安參選台北市長，剛選上議員的她原本表態不參選，在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及蔣萬安勸進下點頭，最後擊敗民進黨對手吳怡農，今年初才就職。去年九合一大選，王鴻薇揭發新竹前市長林智堅論文抄襲案，對民進黨造成「一屍多命」傷害，迄今仍持續發酵，被視為藍營選情一大功臣。

該區歷屆立委皆由國民黨拿下，民進黨原本打算徵召前副秘書長林飛帆「空降」參選，不料林被爆黨工「ME TOO」吃案風波，短短14天便宣布退選，民進黨中央改徵召「哈佛女孩」謝佩芬接棒。謝佩芬曾參選2020年第6選區（大安）立委，雖然敗陣，但也拿下7萬5718票、約42.32%高票，只是這次空降到北松山中山選區，在地經營還有努力空間。

北市最大嫌惡設施第一殯儀館預計明年春節後拆除，可望釋出4600多坪空間，未來用地規畫成地方焦點。王鴻薇表示，一殯的拆遷與二殯工程進度相關，須要做好銜接和計畫期程，否則會大亂，這塊地在北市精華區，應朝整體都市發展、帶動產業的方向思考，不要倉促拍板。首當其衝是回饋金問題，各里依距一殯遠近按比例分發，最多可達百餘萬元，經費用於獎助學金等地方事務，遷移後回饋金消失衝擊很大，受影響的殯葬等相關產業也該納入考量。

謝佩芬說，在地民眾對一殯遷移皆樂觀其成，但牽涉到風俗禁忌，民眾較偏向興建政府機構等公共設施為主，暫時會先做為公園綠地，未來規畫應要和民眾一起溝通討論再設計；拆遷議題已談多年，真正拆遷勢必涉及到周邊殯葬業、回饋金補助等面向，市府也該提前因應。

台北市立委第三選區 製表／邱書昱
台北市立委第三選區 製表／邱書昱

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