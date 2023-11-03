高雄第三選區重新洗牌 新人挑戰藍綠老將

民進黨李柏毅。記者卜敏正／攝影 台灣麻將最大黨郭璽。圖／郭璽提供

高雄立委第3選區因民進黨立委劉世芳不再競選連任，另起新局，下屆選舉，原本由藍綠陣營資深議員李眉蓁、李柏毅「雙李」對戰，不料橫空殺出台灣麻將最大黨主席郭璽，出身左營海軍的郭璽近期因為潛艦國造話題聲名大噪，動搖在地藍綠陣營板塊，「三腳督」選局微妙變化。

3選區包括楠梓、左營2個行政區，民進黨徵召3連霸議員李柏毅對上國民黨4連霸市議員李眉蓁，2人基層扎根都深、實力在伯仲間，郭璽橫空加入戰局，年齡最大，卻是政壇「新鮮人」。

此選區有全國最大單一軍種眷村，早年選民結構藍大於綠，2008、2012兩次總統大選，國民黨馬英九都在此選區拿下過半選票，是藍營大票倉。但近年左楠區大興土木，外地人口不斷移入，藍營已無絕對優勢，2016、2020兩次總統大選，民進黨蔡英文都獲逾57%選票，加上劉世芳在地經營8年，藍綠實力相當。

劉世芳以健康因素放棄連任，改由李柏毅接棒，李曾任高雄市前市長陳菊辦公室主任，當選議員後落實基層服務，3度連任，這次臨危受命，要承擔打贏這仗。

國民黨則派出4連霸議員李眉蓁，她父親李榮宗過去即是左楠選區議員，李眉蓁更在罷韓後勇敢參加高雄市長補選戰役，為國民黨護住底氣。

地方人士分析，劉世芳本屆立委選舉拿下10萬餘票，得票率僅43.7%，但藍、白加無黨超過12萬票，民眾黨這次未提名，藍營有一搏的機會。但郭璽近期因潛艦國造案「打藍吸綠」，衝擊選情。

左營眷區活化改建推動十餘年停滯不前，這次選戰成為3名選將攻防重點，李眉蓁斥責政府投入力道不足，眷村十幾年前就登錄為高雄市文化景觀，至今多數殘破不堪。

李柏毅說，他任內爭取許多眷村政策，新台17南段即將完工，可順勢配合左營「見城計畫」南門賦歸，為眷村注入更多活水。

郭璽說，眷村銀髮族群增多，但設施老舊，應增設中型醫護中心，提升眷村醫療，並規畫青年回流，加強文化傳承。

高雄市立委第三選區 製表／卜敏正

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