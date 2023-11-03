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台南第三選區 姚正玉對陳亭妃 受矚目

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
民進黨陳亭妃（右）。圖／陳亭妃提供
民進黨陳亭妃（右）。圖／陳亭妃提供

台南市立委第3選區，民進黨立委陳亭妃爭取連任，國民黨徵召媒體人姚正玉挑戰，陳亭妃志在下屆市長，這一戰是起手式，要贏得漂亮；去年甫在議員選舉失利的姚正玉愈挫愈勇，自稱是「小蝦米對大鯨魚」，「正國會」陳亭妃對上「戰鬥藍」姚正玉，煙硝味雖不重，卻受矚目。

陳亭妃父親陳佳照曾當過原台南市議員，她7歲就幫父親助選，1998年傳承父志當選市議員，連任3屆，進而挑戰立委，擊敗國民黨強將，連任4屆立委，前議員謝龍介也曾挑戰兩次，但陳都大勝。

陳亭妃志在台南市長，結合前議長郭信良勢力挑戰黨內市長初選，黨內初選雖敗於台南市長黃偉哲，但預料下屆市長初選會捲土重來，這次立委選戰別具意義，陳本屆立委選舉拿到13萬6815票，得票率69.77%，但她的政治盟友郭信良因案遭起訴，牽動選情。

姚正玉去年參選國民黨市議員第8選區黨內初選落敗，被徵召參選第1選區，由於起步慢，而且是到人生地不熟的大新營區拚戰，仍拿到5986票，雖敗猶榮。她說，「明知山有虎，偏向虎山行」，面對難以撼動的「大鯨魚」，他深入基層拜訪並發掘問題，結合在地黨籍議員要突破高牆。

第3選區包含北、安南區，安南區因南科外溢效應人口大增，突破20萬人，地方發展成選戰攻防焦點。陳亭妃提出安南區躍升3願景，打造綠色路網、串聯濱海觀光，再現台江風貌；帶動綠能產業、共創永續家園。

姚正玉說，安南區發展的重點在經濟，基礎在交通，科技產業升級、生態文化旅遊、養殖漁業是振興經濟的3大主軸，要以便捷交通形成串連絡網，強調當選後將協調並監督中央與地方進行宏觀擘劃與資源挹注。

台南市立委第三選區。製表／鄭惠仁
台南市立委第三選區。製表／鄭惠仁

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