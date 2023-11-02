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綠營合體黃捷掃街拜票 林岱樺：拚高雄8席立委全上

中央社／ 高雄2日電
民進黨高雄市議員黃捷（前中）獲黨徵召參選高市第6選區立委，綠營也展現團結力量，爭取連任的立委賴瑞隆（前右）等人近日都接連陪黃捷拜票衝刺、拉抬選情。（賴瑞隆辦公室提供）中央社
民進黨高雄市議員黃捷（前中）獲黨徵召參選高市第6選區立委，綠營也展現團結力量，爭取連任的立委賴瑞隆（前右）等人近日都接連陪黃捷拜票衝刺、拉抬選情。（賴瑞隆辦公室提供）中央社

民進黨高市議員黃捷獲徵召參選第6選區立委後，綠營展現團結，多名同黨高市立委參選人近日接連陪黃捷拜票衝刺。民進黨高市立委林岱樺說，全黨會團結一致，要力拚高雄8席立委全上。

民進黨高雄市第6選區（鼓山、鹽埕、前金、新興區及苓雅區61里）立委趙天麟宣布退選，放棄爭取連任後，民進黨中執會昨天通過徵召黃捷接棒參選。

除了趙天麟積極帶領黃捷拜訪基層，同黨其他選區立委參選人包括李昆澤、李柏毅、賴瑞隆、林岱樺等人，近日也陸續跨區陪伴黃捷掃街拜票，全力拉抬選情。

對於近期受到不少關注討論，黃捷今天接受媒體聯訪時說，如果透過這次選舉能讓大家多認識高雄，為高雄帶來能見度，她會正面看待，但也希望能理性討論。

林岱樺說，全黨一致團結，力拚高雄8席立委全上是一致共識，面對高雄的發展、台灣的未來，這一戰大家都非常謹慎，團結是無庸置疑的。民進黨高市議員簡煥宗說，選舉已開始倒數，全黨會團結一致，全力支持黃捷做最後衝刺。

李柏毅說，高雄選情備受矚目，其中又以他的第3選區（左營區、楠梓區）與第6選區戰況最為激烈。他和黃捷必須拚盡全力、不斷努力，也需要每個朋友的支持，才能打贏這場選戰。

賴瑞隆則期許黃捷，把握選戰每一天，一步一腳印，加倍努力勤走地方基層，爭取鄉親最大支持，他的團隊在選舉過程中也會共同合作幫忙，希望高雄8席立委順利過關，共同前進國會，一起為台灣及高雄打拚。

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