藍白合若破局重創國民黨立委選情？郭正亮：懲罰效應會擴大

藍白合議題急切延燒。在雙方多次密談仍無果的情況下，兩黨立委參選人多數認為，就算「主帥」未合，只要政黨有合作氛圍，選民仍會在立委選舉和總統選舉之間做「分裂投票」，投給最有勝選希望的藍營或白營的立委參選人。

但前立委蔡正元昨(1)日在政論節目《大新聞大爆卦》中斬釘截鐵地表示，只要藍白不合，柯文哲就不可能幫國民黨立委參選人站台，在沒有民眾黨參選的選區，若少了柯文哲能決定的5%選票，「這些國民黨立委參選人就一定會落選」，「且侯友宜沒有韓國瑜的魅力，國民黨會輸得很嚴重」。

前立委郭正亮也坦言，目前國民黨立委參選人都十分期待藍白合帶來的效益，可說是「急壞了」的心情。因為大部分選區都沒有民眾黨的參選人，「這叫單一選區的懲罰效應，如果柯侯分開選，看好賴清德的支持者就會一面倒，賭盤全面都壓賴清德贏，那個懲罰效應就會擴大，柯跟侯就會輸得更慘」。

蔡正元也說，柯文哲為了禮讓國民黨，阻止了幾個選區推派民眾黨黨員參選，藍白之間對於立委席次的競爭「也是有在互相體諒」，但柯侯兩人此時更應該要深思，若雙方不合作，將會影響到區域立委的選情，「要好好想一想」。

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