台中第2選區 藍綠搖擺區

「中二選區」因立委補選全國知名，國民黨前立委顏寬恒再戰民進黨現任立委林靜儀，林靜儀面臨「下架民進黨」壓力，但顏寬恒有司法案件，民進黨無法再複製「全黨打一人」，顏家是否「王子復仇」成話題。

本區10年歷經5場立委選舉、補選與罷免投票，每場勝負在5個百分點內，差距最小不到1個百分點；此區原是海線顏家板塊，2020年時屬基進黨的陳柏惟勝選，但隔年陳遭罷免，去年林靜儀又勝出，堪稱藍綠對決的「搖擺區」。

去年補選時，顏寬恒面臨家族豪宅、正英站設站爭議，林靜儀質疑，正英站原評估不具效益，為何後來設站？顏寬恒說，交通部通過藍線綜規報告，外界不必無端影射。

林靜儀與地方連結不深，去年補選時全國關注，林靜儀靠著府院黨空戰、陸戰總動員，全力拉抬選情勝出，今年到處都在選舉，恐難複製「議顏堂」的輿論空戰。此外，中央執政不力，超過5成民意支持下架民進黨，也讓林靜儀連任面臨壓力。

顏寬恒敗選後持續經營，除有基層實力，顏看準民眾黨年輕支持者，友好民眾黨總統參選人柯文哲，也與空降參選的民眾黨立委參選人蔡壁如合作，爭取柯粉與中間選民支持。不過，顏寬恒甫宣布參選，就因為沙鹿豪宅違建案遭搜索、偵訊，夫妻以天價1500萬元交保。他強調自身清白，但「國家機器動起來」，讓選情更緊張。

地方人士分析，中二選民約30萬人，10年來烏日、沙鹿等新大樓多，還有6所大學院校，年輕選票成關鍵；歷經罷免、補選洗禮，選民對政治攻防是否埋單，也會左右選情。

台中市立委第二選區 製表／趙容萱

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