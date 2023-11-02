陸配不分區 顧立雄、柯文哲互嗆

陸籍配偶徐春鶯傳出將列入民眾黨不分區立委名單，因徐仍保有中國大陸國籍引發爭議。國安會秘書長顧立雄昨天表示，政黨要負責任揭露相關訊息。民眾黨主席柯文哲反嗆，顧立雄應該先清查民進黨親中舔共的委員，以及行政院副院長鄭文燦曝光的照片在澳門或台灣；已知現行犯不處理，老是想可能的未來犯，這樣的國安會秘書長失職。

徐春鶯被質疑曾是中共國家幹部，且仍保有中國大陸國籍。顧立雄昨表示，這是責任政治問題，畢竟中國對我方懷有敵意，而且是不放棄以武力併吞台灣、「反滲透法」定義下的境外敵對勢力，任何政黨提名不分區立委，有義務和責任查證並揭露被提名人和中國之間的關係，且要接受人民檢視，對過去行為和言論充分揭露。

針對民進黨立委趙天麟婚外情對象是大陸籍女子，是否有國安疑慮？顧立雄說，趙天麟案已進入司法程序，就由司法進行偵辦，他對個案不適合評論。

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