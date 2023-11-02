聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄第2選區／菊系邱志偉、韓家軍曹桓榮 兩民政局長拚鬥

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
民進黨邱志偉。記者宋原彰／攝影
民進黨邱志偉。記者宋原彰／攝影

高雄市第2選區，爭取4連霸的民進黨立委邱志偉是高雄市前市長陳菊子弟兵，國民黨立委參選人曹桓榮曾是前市長韓國瑜團隊，形成菊系人馬對戰韓家軍，兩人都歷任過高雄市民政局長，地方人脈充沛，邱主打服務政績牌，曹勤於扎根基層，老幹新枝拚鬥，北高雄交通建設成為「重中之重」。

2選區包括岡山、路竹、湖內、茄萣等8個行政區，是高雄重要農漁業及工業重地，受惠於半導體S科技廊帶成形，科技業陸續進駐，產業發展指日可待。藍營過往在地方紅、白兩派長期扎根下，基本盤穩固，但至2012年邱志偉以3000多票險勝，北高雄從此「藍天變綠地」，本屆更大贏國民黨黃韻涵近5萬票，拿下逾6成支持率。

邱志偉在前市長陳菊任內當過民政局長，當年以政壇新人之姿擊倒國民黨老將林益世，至今連任3屆，他勤於耕耘基層，大小場合常見身影，地方人士笑稱簡直把立委當「區長」，足見扎根力道之深。

國民黨曹桓榮。記者宋原彰／攝影
國民黨曹桓榮。記者宋原彰／攝影

曹桓榮曾在金融界服務20多年，當過國民黨青工會第20屆秘書長，是韓市府民政局長，屬「韓家軍」一員，韓遭罷免後，曹差點參與市長補選。他的思路清晰，口才便給，首度參選不怯生，提名後跑遍各區，強調身為岡山子弟，最懂地方心聲。

北高雄發展起飛，地方聚焦交通建設。曹桓榮指出，邱志偉12年前上任立委時就爭取建設岡山第2交流道，至今未見施工；省道台61線延伸高雄案正做可行性評估，距完工仍需十多年，邱很多政治承諾未兌現。

邱志偉回嗆，任何重大建設都不可能一蹴而就，台61線延伸高雄會經過許多環境敏感帶，必須更加審慎。他擔任立委後繳出不少交通政績，「岡山第2交流道從無到有，全是在我」，中央已核定50億元預算。

高雄市立委第二選區 製表／宋原彰
高雄市立委第二選區 製表／宋原彰

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 邱志偉 韓國瑜 曹桓榮

延伸閱讀

影／民進黨今徵召接棒選立委 黃捷：1天當5天用都不夠

2024立委國民黨恐丟掉10席！郭正亮預言藍營會出「1招數」：讓藍白雙方都得分

影／被批「落跑議員」 陳其邁護航黃捷、大酸柯志恩

藍營高雄鳳山造勢 柯志恩譏綠：一樣是愧對妻兒卻是不一樣的愧對

相關新聞

桃園第2選區／SRF民怨 成藍綠角力場

桃園市第2選區，國民黨議員涂權吉挑戰民進黨現任立委黃世杰，涂權吉曾任前桃園縣長吳志揚的秘書、黃世杰是桃園市前市長鄭文燦徒...

高雄第2選區／菊系邱志偉、韓家軍曹桓榮 兩民政局長拚鬥

高雄市第2選區，爭取4連霸的民進黨立委邱志偉是高雄市前市長陳菊子弟兵，國民黨立委參選人曹桓榮曾是前市長韓國瑜團隊，形成菊...

台南第2選區／陳昆和獲藍禮讓早布局 郭國文拚連任有壓力

台南市第2選區是台南市長黃偉哲擔任立委的本命區，民進黨現任立委郭國文是副總統賴清德子弟兵，郭雖有現任和主場優勢，但出身綠...

台中第2選區 藍綠搖擺區

「中二選區」因立委補選全國知名，國民黨前立委顏寬恒再戰民進黨現任立委林靜儀，林靜儀面臨「下架民進黨」壓力，但顏寬恒有司法...

影／民進黨今徵召接棒選立委 黃捷：1天當5天用都不夠

民進黨立委趙天麟因與中國籍女子親密照事件退遠，民進黨中執會今天徵召黃捷接棒參選高雄市第6選區立委。黃捷下午與民進黨第5選...

民進黨不分區立委名單 15日中執會後公布

民進黨黨內人士今天表示，隨著11月20日開始中選會登記總統、立委參選，民進黨不分區名單近期也將出爐，順利的話將在11月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。