高雄第2選區／菊系邱志偉、韓家軍曹桓榮 兩民政局長拚鬥

高雄市第2選區，爭取4連霸的民進黨立委邱志偉是高雄市前市長陳菊子弟兵，國民黨立委參選人曹桓榮曾是前市長韓國瑜團隊，形成菊系人馬對戰韓家軍，兩人都歷任過高雄市民政局長，地方人脈充沛，邱主打服務政績牌，曹勤於扎根基層，老幹新枝拚鬥，北高雄交通建設成為「重中之重」。

2選區包括岡山、路竹、湖內、茄萣等8個行政區，是高雄重要農漁業及工業重地，受惠於半導體S科技廊帶成形，科技業陸續進駐，產業發展指日可待。藍營過往在地方紅、白兩派長期扎根下，基本盤穩固，但至2012年邱志偉以3000多票險勝，北高雄從此「藍天變綠地」，本屆更大贏國民黨黃韻涵近5萬票，拿下逾6成支持率。

邱志偉在前市長陳菊任內當過民政局長，當年以政壇新人之姿擊倒國民黨老將林益世，至今連任3屆，他勤於耕耘基層，大小場合常見身影，地方人士笑稱簡直把立委當「區長」，足見扎根力道之深。

國民黨曹桓榮。記者宋原彰／攝影

曹桓榮曾在金融界服務20多年，當過國民黨青工會第20屆秘書長，是韓市府民政局長，屬「韓家軍」一員，韓遭罷免後，曹差點參與市長補選。他的思路清晰，口才便給，首度參選不怯生，提名後跑遍各區，強調身為岡山子弟，最懂地方心聲。

北高雄發展起飛，地方聚焦交通建設。曹桓榮指出，邱志偉12年前上任立委時就爭取建設岡山第2交流道，至今未見施工；省道台61線延伸高雄案正做可行性評估，距完工仍需十多年，邱很多政治承諾未兌現。

邱志偉回嗆，任何重大建設都不可能一蹴而就，台61線延伸高雄會經過許多環境敏感帶，必須更加審慎。他擔任立委後繳出不少交通政績，「岡山第2交流道從無到有，全是在我」，中央已核定50億元預算。

高雄市立委第二選區 製表／宋原彰

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