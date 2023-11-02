桃園第2選區／SRF民怨 成藍綠角力場

桃園市第2選區，國民黨議員涂權吉挑戰民進黨現任立委黃世杰，涂權吉曾任前桃園縣長吳志揚的秘書、黃世杰是桃園市前市長鄭文燦徒弟，兩人相爭也被視為前任縣市長之爭的延長賽。最近SRF固體再生燃料發電廠引發民怨，有助涂權吉隨之加溫，黃世杰則嚴防後院失火，藍綠寸土不讓。

2選區包含客庄楊梅和沿海大園、新屋、觀音，2020年大選，黃世杰因父執輩掌握水利會系統，基層組織動員實力堅強，在黨內初選贏過楊梅在地立委陳賴素美，再獲市長鄭文燦光環加持，加上蔡英文總統「台大法律系學弟」學歷，最終在沿海得票大勝抵過客庄小輸，以1萬多票擊敗桃園縣前縣長吳志揚，這次連任之路依舊先坐穩沿海，具主場優勢。

吳志揚擔任立委時，涂權吉是秘書，涂後來連續兩屆議員選舉都以最高票當選，此次出征頗有為前老闆討公道意味。涂權吉在楊梅出生長大，但第2選區幅員遼闊，沿海選民較不認識他，近期和觀音、大園抗爭鄉親同一陣線反SRF，漸獲認同，他揚言翻轉黃世杰選情。

鄭文燦主政時期，3家SRF廠商曾遭市府經發局否決進駐觀音的桃園科技工業園區，經濟部卻要求專案核准入園許可，鄭卸任前全批准同意，鄉親堅決反對，成為黃世杰競選連任壓力。黃表示，現在要廠商退出桃科是在地居民和議員的共識，但市府從未說明態度，撤銷決定權在市府，而非要經濟部取消推薦；由於行政程序繁雜，希望經濟部和市府盡快會商，讓廠商聽進民意，退出園區。

涂權吉反駁，桃科過去就規定不可燒廢棄物，鄭文燦卻趕在卸任市長前，未經任何環評就強行通過，有廠商已在興建中，若市府現在喊卡，恐付高額違約金，等於未來市民要共同負擔；民進黨要求桃園市長張善政出面善後，市民才連署希望經濟部撤銷。

桃園市立委第二選區 製表／翁唯真

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