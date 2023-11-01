林志潔質疑民眾黨幫輔選 柯美蘭：網路頻道跨黨派

民進黨新竹市立委參選人林志潔質疑，無黨籍竹市立委參選人柯美蘭上民眾黨的網路頻道暢所欲言，顯示民眾黨盡力輔選。柯美蘭團隊表示，這是跨黨派頻道，很合理。

林志潔今天在臉書（Facebook）發文指出，民眾黨的官方臉書貼文幫柯美蘭宣傳上網路頻道節目「民眾之聲」訪談，柯美蘭也留言邀請網友觀看。

林志潔表示，柯美蘭聲稱不接受民眾黨徵召，堅持用無黨籍參選，卻上民眾黨的網路節目暢所欲言，民眾黨官方臉書還替其宣傳，疑惑「這樣到底算是哪一黨參選人呢？」

林志潔指出，「民眾之聲」是民眾黨的官方頻道，臉書官網也是民眾黨資源，民眾黨傾全黨之力為無黨籍參選人輔選，建議其他無黨籍立委參選人可嘗試向民眾黨申請比照，無黨籍總統參選人郭台銘也可參考，或許有意想不到收穫。

對此，柯美蘭團隊指出，民眾之聲雖是民眾黨的自媒體頻道，但為跨越黨派的網路頻道，以無黨籍身分參加節目很合理，相信民眾之聲也歡迎不同黨派政治人物上節目。

商品推薦