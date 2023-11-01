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2024立委國民黨恐丟掉10席！郭正亮預言藍營會出「1招數」：讓藍白雙方都得分

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委郭正亮。本報系資料照
前立委郭正亮。本報系資料照

藍白政黨協商10月30日登場，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲歷經一個半小時會談，雙方共同宣示四點結論，不過對於總統人選的產生方式依舊沒有結論。對此，前立委郭正亮31日表示，如果總統破局、藍白不合，那國民黨在區域立委選舉部分可能會少10席，也預言國民黨的區域立委候選人可能會出一招數，就是他們自己印競選文宣，然後把侯友宜跟柯文哲都登上去

郭正亮31日在網路節目《民眾之聲／眾亮集》中直言，若藍白合破局，國民黨區域立委候選人的利益會跟國民黨總統候選人的利益不一致，「國民黨的區域立委如果讓柯P來站台，那柯P會得分，國民黨的立委候選人也會得分，雙方都會得分」。不過，如果破局後侯友宜還硬要選總統，變成柯、侯兩個人都在選，「那國民黨的區域立委的立場，就會跟侯友宜的不一致」。

郭正亮進一步強調，這個問題事實上國民黨的立委候選人也承認，不過「他們當然希望能夠讓柯P來站台，所以我跟你講，從北到南，國民黨的區域立委如果藍白不合，搞不好會掉10席喔」。

郭正亮舉例，民進黨徵召黃捷投入高雄市第六選區（新興、前金、鼓鹽、苓雅）立委選舉，對戰國民黨的陳美雅，「陳美雅上次因為碰到香港反送中，所以年輕票一面倒，跑到民進黨那邊去了」，因此趙天麟以12萬8072票領先陳美雅9萬2337票成功當選。不過，由於2024立委選舉沒有反送中議題介入，「所以陳美雅如果有柯P站台，基本盤大概可以回到45%，而且黃捷和郭倍宏還分票，這種情況之下陳美雅就有機會當選」。

郭正亮指出，這次選舉國民黨派出的很多立委候選人都沒有知名度，民眾黨支持者沒有得到訊號說「我要投給你（國民黨）」。郭正亮解釋，「因為很多區域立委民眾黨沒有提名，國民黨候選人又沒有知名度，票投不過去啊，所以我算了一下，事實上影響蠻大，丟掉10席這沒辦法，誰叫國民黨很多人都是第一次選」。

郭正亮透露，民進黨有評估過，認為他們現在距離立委席次過半還差7席，「現在安全席次只有50，等於說穩定當選的只有50席，已經有6席沒有機會」。郭正亮預估最終國民黨的立委候選人可能會用一招，「就是他出的競選文宣，他自己印，把侯跟柯都登上去」。

關於2024立委選舉，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲在首次政黨協商中，就有討論到希望能夠拚到立委席次極大化，未來國民黨、民眾黨的共同目標是國會過半，以便重返執政後能夠一起努力。另一方面，長年關注台灣政壇、且「神預測」過台灣總統大選結果的日本學者小笠原欣幸受訪指出，民進黨總統參選人賴清德雖然在2024贏面大，但民進黨很可能失去立法院過半數席次，由在野黨左右政局。

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